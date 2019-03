Rugbyrama : Êtes-vous déçu ou inquiet du visage affiché par l’Aviron lors des trois derniers matchs ?

Yannick Bru : Nous avons fait un non-match en ayant mis beaucoup de monde au repos à Aurillac, à la fin d’un bloc qui était quand même très satisfaisant. Derrière, dans le comportement et l’investissement, nous avons fait une belle partie à Mont-de-Marsan. Nous aurions dû ramener plus de points que le bonus défensif, mais nous avons manqué de réalisme. Pour finir, nous avons fait un match plus que moyen contre Colomiers. Après avoir mené 19-0 au bout de 20 minutes, nous avons mis beaucoup moins d’implication dans l’engagement et ça a débouché sur une fin de match pénible. Je crois que nous avons surtout été inconstants. Il faut que l’on arrive à retrouver de l’enthousiasme et de la régularité.

Il y a quelques mois, vous refusiez de voir trop haut car vous rappeliez que des moments plus compliqués allaient arriver sur la suite de la saison. Êtes-vous en plein dedans ?

Y. B. : Nous sommes quand même touchés par les blessures à des postes importants, notamment devant. On savait très bien que notre effectif était assez fragile. La complication vient surtout de ce fait-là. Après, nous sommes seconds du championnat ! C’est surtout l’exigence autour de l’équipe qui a grandi avec les bons résultats. Je pense que ce serait une erreur, aujourd’hui, d’oublier d’où l’on vient et de se prendre en pleine figure une pression qui n’a pas lieu d’être. Il y a neuf mois, quand nous avons attaqué la saison, on aurait signé pour être là. Les joueurs ont eu ce qu’ils méritaient, ils ont beaucoup travaillé. Nous sommes au premier mois du démarrage d’un nouveau projet. Nous avons une équipe très jeune, à qui il faut pardonner beaucoup d’erreurs. Toutes les erreurs qu’elle fait maintenant sont du temps gagné sur l’avenir et sur la construction du projet, donc il faut les accepter. Maintenant qu’on a dit ça, il faut quand même avoir l’ambition de viser le plus haut possible sans oublier d’où l’on vient.

C’est-à-dire ? Vous avez 10 points d’avance sur le Stade Montois, cinquième. À cinq journées de la fin du championnat, est-ce ce qu’une place hors du top 4 serait une déception ?

Y. B. : Je n’ai pas envie de répondre à cette question puisque ce serait mettre une pression sur l’effectif, qui n’a pas lieu d’être. Nous allons continuer à travailler avec beaucoup d’humilité et d’engagement. Nous allons faire face aux problèmes qui sont les nôtres maintenant et nous allons essayer de viser le plus haut possible. Notre comportement, notre entrain et notre enthousiasme doivent être là chaque week-end. À Aurillac, ça n’avait pas été le cas. Par moment, contre Colomiers, non plus. C’est juste ça qu’il faut corriger.

La blessure de Guillaume Ducat vous handicape en touche. La mêlée alterne le bon et moins bon. Êtes-vous inquiet, dans l’optique des phases finales ?

Y. B. : La blessure de Guillaume Ducat est une grosse tuile. Guillaume est un garçon qui a beaucoup travaillé et qui symbolise bien ce qu’on a mis en place cette année. C’était le patron de notre touche, un combattant qui avait beaucoup gagné en mobilité et en déplacement. Cette blessure vient s’ajouter à celle d’Armandt Koster, qui est absent depuis maintenant deux mois. C’est un joueur puissant, agressif, qui portait beaucoup le ballon et qui nous fait également défaut. Il faut faire face. Je rappelle que nous avons des piliers qui sont très jeunes et qui progressent de semaine en semaine. Il ne faut pas être impatient ou avoir la mémoire courte.

Pro D2 - Guillaume Ducat (Bayonne) face à Provence rugbyMidi Olympique

Savez-vous quand Koster pourra reprendre ?

Y. B. : Nous n’avons pas de date, puisque nous ne prenons aucun risque avec sa santé. Le sujet des commotions est pris très au sérieux par le staff médical. Aujourd’hui, ça va mieux. Il n’a jamais été aussi près de redémarrer l’entraînement intense, mais il n’est toujours pas apte pour s’entraîner avec le groupe.

Espérez-vous des retours pour le déplacement à Vannes ?

Y. B. : Oui. Vendredi, nous aurons les retours, je l’espère, de Romain Barthélémy et Julien Tisseron. D’autres joueurs auront besoin de souffler puisque six jours après, nous aurons un autre match très important.

Forcément, vous avez pris en compte le derby qui arrive dans le management de l’équipe…

Y. B. : Nous jouons contre un gros morceau de Pro D2. Il ne faut pas oublier que nous avons un jour de voyage à l’aller, un au retour. Il y aura un jour de récupération en moins puisque le derby a lieu jeudi soir et nous sommes en fin de saison. Nous devons donc tenir compte de la fatigue, des tracas physiques. Beaucoup de joueurs seront ménagés sur ce déplacement.

Avec quelles ambitions irez-vous donc à Vannes ?

Y. B. : Nous y allons pour livrer un match plein. Nous avons été performants dans l’engagement à Mont-de-Marsan. Par contre, nous n’avons pas du tout été performants dans l’engagement face à Colomiers, après ce début de match trop facile. Nous allons nous déplacer sans pression de résultat, pour prendre du plaisir, retrouver de l’enthousiasme et nous allons continuer à intégrer des jeunes potentiels.

Vannes avait mis à mal le BO sur les ballons portés, il y a deux semaines. Votre pack s’est également distingué dans ce secteur cette saison…

Y. B. : Oui, Vannes est une équipe avec un jeu très structuré. Ils jouent bien avec des phases statiques de premier plan. Ça va être un bon étalonnage pour nous compte-tenu des carences affichées notamment en touche face à Colomiers. C’est bien de pouvoir repartir face à un adversaire de premier plan, comme ça, on va voir si le travail a fonctionné.

Propos recueillis par Pablo Ordas