Midi Olympique : L’optimiste que vous êtes avait-il imaginé pouvoir terminer son aventure à l’Aviron sur une finale de Pro D2 ?

Vincent Etcheto : Je ne vais pas dire que je le pensais chaque matin en me rasant, mais je savais que c’était possible. Nous avons bien travaillé et il n’y avait pas une équipe impressionnante qui se détachait dans ce Pro D2. Je me disais, “pourquoi pas nous ?”

À quel moment avez-vous compris qu’atteindre la finale était réellement jouable ?

V. E. : Quand j’ai vu le tableau final et que j’ai su qu’on prenait Nevers à domicile. C’est bête, mais je craignais le Stade Montois parce qu’ils sont pénibles à jouer. Après, je savais que nous pouvions battre les autres équipes. Peut-être que si nous avions eu une demi-finale à Brive, ça aurait été plus compliqué.

Revenons sur la demi-finale de samedi dernier. Aviez-vous déjà vécu un tel scénario ?

V. E. : Non, je ne pense pas. Il y a eu une superbe réaction. Ce qui est sûr, c’est que notre première demi-heure ne méritait pas le score qu’il y a eu à la mi-temps. C’est ce que nous avons dit aux joueurs, parce que nous ne sentions pas une emprise de cette équipe d’Oyo. Ils avaient un peu peur. Malgré ce que disait leur entraîneur, ils avaient plus de pression qu’ils ne l’avaient déclaré.

Propos recueillis par Pablo Ordas