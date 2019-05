"J’ai été appelé par le président de Bardos pour donner un coup de main à l’équipe première et j’ai été très flatté, assure l’ancien Bordelo-Béglais. J’ai envie de ça et on va s’appeler cette semaine". L’Union Sportive de Bardos évolue dans le championnat de Fédérale 3, où elle a obtenu son maintien.