Pro D2 - Victoire bonifiée de Oyonnax face à Soyaux Angoulême

Dans cette rencontre, les "Oyomen", qui enregistraient le retour de Ben Botica, ont démarré timidement. Menés 6-0 après deux pénalités de Dorian Jones, ils ont inscrit trois essais en neuf minutes : un doublé de Tim Giresse (21e et 24e) et une réalisation de Rory Grice à la suite d’une mêlée dominatrice. En tête 19-6 à la pause, l’USO est retombée dans ses travers en seconde période, laissant un SA XV, joueur, revenir à 7 points (19-12). Il a fallu attendre les dernières minutes et un essai de Jérémy Gondrand (74e) pour sceller le sort de ce match.

Au classement, Oyonnax réintègre le trio de tête. Après la claque reçue à Bayonne (9-60), Soyaux Angoulême s’est de son côté rassuré aux niveaux de l’état d’esprit et du jeu.