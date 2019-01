PRO D2 - Victoire bonifiée de Montauban et Biarritz, Oyonnax prend la seconde place...

Biarritz - Massy (36-12)

Pour rester au contact du top 6, les Biarrots ne devaient pas trembler à Aguiléra en recevant la lanterne rouge de la poule Massy. Les Biarrots n'ont pas failli en s'imposant (36-12), arrachant le gain du bonus offensif au bout de la rencontre. Une victoire bonifiée précieuse, arrachée aux forceps et avec le cœur pour des Biarrots qui ont dû évoluer à 14 contre 15 en fin de match. Dans cette rencontre, Massy a le mieux démarré, inscrivant les premiers points grâce à un essai de Benjamin Dumas, transformé par Louis Grimoldby (0-7, 7). Mais les Biarrots ont rapidement remis les pendules à l'heure. D'abord grâce au pied de Maxime Lucu (3-7, 17).

La montée en puissance du B.O

Dans la foulée Biarritz a pris le score à son compte avec un essai de Jarrod Poï, transformé par Maxime Lucu (11-7). À quatorze après le carton jaune reçu par Youri Delhommel Massy a craqué à nouveau avant la pause. Maxime Lucu a servi Ximon Lucu qui a lancé Leone Ravuetaki inscrire le deuxième essai Basque, transformé par Maxime Lucu (17-7). En seconde période le jeu a baissé d'intensité. Mais, après un round d'observation, Clément Martinez sur un contre express a donné de l'air aux Biarrots s'allongeant entre les perches. Maxime Lucu a transformé (24-7). Massy n'a pas déposé les armes et Johannes Graaf a remis les siens dans le rang (24-12). Pourtant, la fin de match a été à sens unique et Latierro Usarraga (79) puis Adam Knight (80) ont offert les cinq points aux Basques.

Vidéo - Victoire bonifiée de Biarritz face à Massy 03:34

Carcassonne - Vannes (23-20)

Quelle bataille ! Et que de renversements… Pour un succès audois au bout du suspense (23-20). Dans ce match entre Carcassonne 9e et Vannes 8e, les débats ont été très équilibrés. Les Audois prennent les devants grâce à la vista de Bosch qui sert Mac Mahon pour le premier essai (30e). Avec la patte de Bosch, Carcassonne mène alors 16-6. Mais juste avant la pause et au retour des vestiaires, les Vannetais surprennent les locaux en inscrivant deux essais (de pénalité et Bouthier).

Les hommes de Christian Labit sont alors menés (16-20) et n’arrivent pas à scorer dans ce deuxième acte. Riche en pénalités récoltés, leur mêlée va leur offrir une dernière munition jouée en touche avec laquelle Castant marque l’essai de la victoire (78e). Les Audois s’imposent 23-20, les Bretons devront se consoler avec le bonus défensif, leur 4e en déplacement.

Vidéo - Carcassonne au bout du suspens contre Vannes 02:33

Colomiers - Mont- de-Marsan (22-6)

Colomiers vainqueur logique d'un petit Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan avait l'occasion de décrocher une deuxième victoire à l'extérieur cette saison avec ce déplacement chez le fragile et relégable Colomiers. L'occasion n'a pas été saisie. Les hommes de Christophe Laussucq et David Auradou se sont logiquement inclinés à Michel-Bendichou (22-6). Il n'ont même pas réussi à arracher le point du bonus défensif. Les Columérins enchainent avec une deuxièmle victoire de suite à domicile et confirment qu'ils sont mieux en 2019.

Girard, tireur d'élite

Colomiers a logiquement glané son sixième succès de la saison. Le club haut-garonnais a dominé la première période dans tous les compartiments du jeu. Son arrière Thomas Girard (17 points) a sanctionné les fautes montoises avec un 100% au pied et son jeune talonneur Gaëtan Barlot a concrétisé cette maitrise avec un essai juste avant la sirène (16-6, 40eme). Grâce notamment à un essai de Nacani Wakaya (43eme), les Montois ont passé un 10-0 à Colomiers et sont revenus à égalité (16-16). Une réaction ponctuelle à cause notamment d'une touche catastrophique. Les Columérins ont mérité leur victoire et se restent dans la course au maintien.

Vidéo - Colomiers vainqueur logique d'un petit Mont-de-Marsan 02:28

Montauban - Aurillac (27-3)

Loin d’être spectaculaire, ce duel de mal classés a tout de même été marqué par un fort engagement des deux équipes. Sauf que les nombreuses maladresses ont eu raison des intentions et ce sont les Montalbanais qui ont tiré profit des nombreuses erreurs d’Aurillacois dans l’incapacité de se montrer dangereux.

Ils doivent se contenter d’une pénalité de Jack McPhee en fin de première période et voient leur adversaire du soir passer devant au classement grâce à ce succès bonifié. Ce point en plus a été arraché sur le final, derrière une pénaltouche, par Nicolas Agnesi (78’). Les deux anciens Cantaliens Utu Maninoa (8’) et Robert Lilomaiava (19’) avaient mis les Tarn-et-Garonnais sur de bons rails tandis que Jérôme Bosviel a réalisé un 100% au pied (5 sur 5) pour conforter ce succès logique.

Vidéo - Montauban avec le bonus face à Aurillac 02:27

Provence Rugby - Bourg-en-Bresse (12-11)

Ce duel des promus a finalement tourné à l’avantage de Provence Rugby (12-11). Les Aixois décrochent ainsi leur huitième succès en neuf matchs à domicile. Ce succès a été vraiment difficile à obtenir pour les hommes de Jamie Cudmore qui ont multiplié les en-avants dans cette rencontre. Cueillis à froid par l’essai burgien de Fabien Perrin (0-5, 3e), les Provençaux ont pris les commandes du match à la 27e minute après une deuxième pénalité réussie par Florent Massip (6-5).

En deuxième période, on a assisté à un chassé-croisé des buteurs, Massip répondant à Mathis Viard pour porter la marque à 12-11 (68e). A deux minutes de la fin, Ioan Debrach, qui avait remplacé Viard, a eu la balle de match sur une pénalité à plus de 50 mètres. Mais son coup de pied n’est pas arrivé jusqu’aux poteaux.

Bourg-en-Bresse est passé près de récidiver en Provence après son premier succès à l’extérieur à Massy. Les Burgiens repartent dans l’Ain avec un bonus défensif amplement mérité.

Vidéo - Provence Rugby remporte le duel des promus 02:21

Oyonnax - Béziers (23-13)

La belle série biterroise a pris fin à Charles-Mathon. Après deux mois et demi d’invincibilité et six victoires consécutives, les Héraultais n’ont pas pu créer l’exploit chez l’ancien pensionnaire de Top 14 (23-13).

Ils ont pourtant bien accroché des Oyomen bien partis dans la rencontre grâce à un essai de Gondrand (9e) mais qui ont aussi trouvé du répondant dans le registre de l’engagement. Ils ont en revanche pu compter sur un bon Ben Botica, auteur de 15 points dont un essai (48e). Grâce à ce succès, les Oyomen rejoignent Nevers à la première place.