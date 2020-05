Le recrutement devrait s'arrêter là : "Ce n’est pas le moment de créer des charges supplémentaires pour le club. Et j’ai deux joueurs au moins à tous les postes, sauf celui d’ouvreur." Le RCV, qui a proposé de nouveaux contrats au talonneur Pat Leafa, à l’ailier Gwenaël Duplenne et au deuxième ligne Nick Civetta, se trouve contraint de réduire la voilure en termes d'effectif. La pandémie de Covid-19 a incité le staff à revoir ses plans : "Le volume global des contrats doit baisser, annonce le technicien dans le quotidien régional. On aimerait arriver à trente-deux contrats professionnels. Mais nous n’entamerons peut-être la saison qu’avec trente contrats pros : on aura certainement un groupe restreint au début, que l’on complétera avec des joueurs supplémentaires après."