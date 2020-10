Vannes et Provence Rugby assurent, Perpignan remporte le choc... Nos pronos pour la 5ème journée

Soyaux-Angoulême - Rouen

Peut-on parler de match de la peur au bout de la cinquième journée ? Peut-être pas mais toujours est-il que cette rencontre entre les deux derniers du championnat reste très importante. Avec seulement un victoire à Béziers, le SAXV attends un premier succès cette saison à Chanzy. Occasion en or face à Rouen, dernier du classement sans le moindre point. Mais les Normands ne sont jamais bien loin et ont une revanche à prendre sur Soyaux. En effet, les deux matchs de l'année passé s'étaient soldés par deux victoires des Charentais avec à chaque fois un point d'avance (17-16 et 18-17). Le même scénario pourrait se répeter.

Quel est votre pronostic ? Sondage 669 vote(s) Soyaux-Angoulême Match nul Rouen

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême, bonus défensif pour Rouen

Aurillac - Nevers

Duel qui s'annonce tendu entre les Cantalous, septièmes, et les Neversois, sixièmes. Encore plus difficile de les départager quand l'on voit que les deux dynamiques sont identiques. Mais Aurillac n'a plus gagné face à Nevers depuis le 3 novembre 2017 (33-23). Depuis, les Aurillacois butent face à une formation de Nevers qui s'est imposé comme un sérieux outsider pour les premières positions voire pour la montée dans l'élite. Mais pour prétendre à cela, Nevers doit enfin s'imposer à l'extérieur cette saison. Mais la tâche sera ardue à Jean-Alric, forteresse imprenable il y a quelques saisons. Un match très important donc pour remonter dans le peloton de tête.

Quel est votre pronostic ? Sondage 739 vote(s) Aurillac Match nul Nevers

Notre pronostic : Victoire de Nevers, bonus défensif pour Aurillac

Vannes - Béziers

Déplacement périlleux pour Béziers au Stade de la Rabine à Vannes. Après un mauvais début de saison, les Biterrois se sont bien repris en battant Grenoble. Mais à l'exterieur, Béziers est à la peine, en témoigne la défaite à Mont de Marsan. Les hommes de David Aucagne n'auront pas le droit à l'erreur face à des Vannetais en forme et bien installés à la quatrième place du championnat. Les Bretons restent sur un succès bonifié face à Valence-Romans (36-10) et comptent bien rester sur leur lancée grâce à un gros paquet d'avant et des trois quarts virevoltants à l'image de l'ancien Clermontois Nick Abendanon. L'année passée, les Vannetais s'étaient imposés de justesse (9-6) face à Béziers, méfiance donc.

Quel est votre pronostic ? Sondage 706 vote(s) Vannes Match nul Béziers

Notre pronostic : Victoire de Vannes avec bonus offensif

Provence Rugby - Colomiers

Auteur d'un très bon début de saison avec trois victoires en autant de rencontres, Provence Rugby a trébuché lors de la précdente journée. Mais à Oyonnax, les Porvençaux n'ont pas eu à rougir et veulent repartir de plus belle au stade Maurice-David. Avec l'aide de Florent Massip, meilleur réalisateur du championnat, Provence a tout pour faire chuter Colomiers. Mais attention aux visiteurs, leaders lors de l'arrêt du championnat la saison dernière et qui restent sur deux victoires consécutives après un faux pas à Valence-Romans. Malgré un match en retard, Colomiers pourrait faire la bonne opération en revenant dans le peloton de tête. Mais avec un effectif qui a drastiquement changé par rapport à la saison passée, Provence Rugby veut passer dans une autre dimension.

Quel est votre pronostic ? Sondage 697 vote(s) Provence Rugby Match nul Colomiers

Notre pronostic : Victoire de Provence Rugby, bonus défensif pour Colomiers

Perpignan - Grenoble

Ce match pourrait avoir tout d'un choc de haut de tableau dans cette Pro D2. Mais Grenoble passe à côté de son début de saison avec seulement une victoire lors de la première journée face à Nevers. Depuis, Grenoble a beaucoup de mal, en témoigne le match nul à domicile face à Montauban. En face, c'est une tout autre histoire. Perpignan reste sur trois victoires consécutives dont le carton du week-end dernier face à Mont de Marsan (50-10). Nul doute que les supporters Sang et Or en redemanderont surtout face à Grenoble, où les matchs sont toujours tendus. Les Usapistes ont même l'occasion de prendre la tête du championnat et pourrait donc réaliser le coup parfait. Grenoble, de son côté, va essayer de, enfin, lancer sa saison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 716 vote(s) Perpignan Match nul Grenoble

Notre pronostic : Victoire de Perpignan

Biarritz - Carcassonne

Biarritz aussi à l'oppotunité de monter sur la première marche du classement. Avec une seule défaite sur le fil à Montauban, le BO montre sa solidité et sa tenacité. En face, Carcassonne a enfin goûté à la victoire lors de son match en retard à Rouen samedi dernier (21-13). Les Audois vont donc chercher à enchaîner avec une deuxième victoire d'affilée hors de ses bases. D'autant plus que certes, le BO reste invaincu à Aguiléra mais Béziers (24-21) et Perpignan (21-12) n'ont jamais été bien loins des Biarrots. Mais la force du club basques reste incontestablement son paquet d'avant avec des hommes forts comme Romain Ruffenach ou encore Yoann Aliouat. En face, les hommes de Christian Labit vont devoir contenir cette force pour pouvoir rivaliser.

Quel est votre pronostic ? Sondage 677 vote(s) Biarritz Match nul Carcassonne

Notre pronostic : Victoire de Biarritz, bonus défensif pour Carcassonne