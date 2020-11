Béziers - Montauban

Un match à une horaire inhabituelle, un jeudi à 19 au stade Raoul-Barrière entre Biterrois et Montalbanais. Ces derniers sont en forme et ont engrangé beaucoup de confiance suite à leur trois victoires consécutives à domicile. Une série qui a permit à l'USM de remonter à la septième place du classement. Les Tarn-et-garonnais vont vouloir continuer sur cette même dynamique à l'extérieur. Mais en face, Béziers s'est aussi remit la tête à l'endroit en allant créer la surprise à Aimé-Giral face à Perpignan. Alternant le bon et le moin bon, les Biterrois ont peut-être trouvé dans ce match un gros point sur lequel travailler. Neuvième, Béziers a un point de retard sur son adversaire. La saison passée, cela s'était joué à peu de choses où Béziers l'avait emporté 28-25. La dernière victoire de Montauban chez les hommes de David Aucagne remonte à avril 2017 (24-9).

Quel est votre pronostic ? Sondage 1907 vote(s) Béziers Match nul Montauban

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Béziers

Vannes - Perpignan

C'est le gros choc de cette journée entre le leader vannetais dans une forme étincelante et Perpignan. Les Bretons étaient au repos le week-end dernier et on le temps de préparer ce match ô combien important face à l'USAP. En cas de victoires, Vannes pourrait enchaîner une huitième victoire consécutive prendre sept points d'avance sur son dauphin Oyonnax en attendant le match de celui-ci samedi à Colomiers. En face, l'USAP a pris une claque et perdant à domicile face au voisin bittrois comme dit précédemment lors qu'ils restait lui aussi sur une grosse série de victoires. L'enjeu sera donc de savoir si les Catalans pourront relever la tête face à ce qui se fait de mieux en ce moment en Pro D2. Perpignan n'a plus joué à Vannes depuis 2017 où il avait d'ailleurs gagné d'un peitit point (23-22). Mais La Rabine semble être une forteresse imprenable cette saison, à l'USAP de nous faire mentir.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2145 vote(s) Vannes Match nul Perpignan

Notre pronostic : Victoire de Vannes

Aurillac - Mont de Marsan

Match de bas de tableau entre Aurillac, douzième et Mont de Marsan, avant dernier mais qui n'a joué que six matchs pour le moment, mais pour seulement une victoire. Il semble urgent de réagir pour les Landais s'ils veulent pas se faire peur et rester collé au wagon des places pour le maintien. Mais encore une fois, Mont de Marsan a dû faire une coupure forcée dûe au Covid et n'a plus joué depuis le 31 octobre. En face, les Cantalous restent sur un match plutôt positif avec une courte défaite à Provence Rugby il y a deux semaines (19-16). La saison dernière, Aurillac l'avait emporté à Jean-Alric (27-21), c'était il y a un peu plus d'un an. Aux Aurillacois de réitérer la même performance même si les Montois seront morts de faim et voudront enfin retrouver le goût de la victoire.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1766 vote(s) Aurillac Match nul Mont de Marsan

Notre pronostic : Victoire de Mont de Marsan, bonus défensif pour Aurillac

Grenoble - Rouen

Touché par la pandémie de la Covid-19, Grenoble n’a pas pu jouer son match en retard contre Montauban la semaine dernière pendant que Rouen était défait sur la pelouse de Michel-Bendichou face à Colomiers. Une semaine "off" donc pour le FCG qui pourrait permettre aux Isérois d’avoir plus de fraîcheur dans cette rencontre, eux qui restent sur un succès à domicile face aux Montois. Rouen, toujours combatif à l’extérieur comme contre Colomiers ou Oyonnax, n’a pas peur de se déplacer pour essayer d’engranger des points précieux dans la course au maintien. Les hommes de Richard Hill pourraient profiter des possibles absences dues à la Covid-19 pour jouer un mauvais coup à Grenoble et s'inspirer de Valence Romans, qui avait failli créer la surprise. Mais les Normands ne devron pas refaire le même match que la saison passée où ils avaient lourdement perdu 46-3.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1690 vote(s) Grenoble Match nul Rouen

Notre pronostic : Victoire de Grenoble avec le bonus offensif

Nevers - Carcassonne

Rencontre entre le huitième et le onzième de la Pro D2. Au stade du Pré-Fleuri, Nevers rencontre quelques difficultés avec déjà deux défaites sur les quatre derniers matchs. En retard au classement par rapport à leurs objectifs, les Nivernais ont un besoin absolu de s’imposer contre les Audois pour ne pas voir le haut du classement s’éloigner. Paradoxalement, même si Carcassonne connaît un début de saison difficile, les hommes de Christian Labit sont plutôt performants à l’extérieur avec deux victoires en quatre matchs. Au repos la semaine dernière, les deux équipes ont eu le temps de se préparer pour ce rendez-vous. Nevers voudra repartir de l’avant après deux défaites consécutives. Carcassonne voudra confirmer le succès obtenu à domicile face à Colomiers.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1693 vote(s) Nevers Match nul Carcassonne

Notre pronostic : Victoire de Nevers

Valence Romans - Provence Rugby

Valence Romans n’avance plus en championnat. Après un début de saison prometteur, les Drômois sont dans le dur avec trois défaites et un nul sur leurs quatre dernières rencontres et sont descendus au quatorzième rang. Les joueurs du VRDR seront de retour sur le terrain après avoir été touché par la crise sanitaire de la Covid-19. La rencontre de la semaine dernière contre Montauban et le match contre le Stade Montois ont été reportées. À l’extérieur, Provence Rugby est plutôt performant avec deux victoires en quatre matchs mais reste sur une défaite sans appel en match en retard à Montauban après une première période très difficile. Valence-Romans, à domicile, voudra rester invaincu. Un succès des Drômois permettrait de prendre un peu le large sur la zone rouge. Les Provençaux s'étaient imposés la saison dernière 22-17 en terre dromoise. Mais comme il nous l'a montrer, Valence Romans n'a rien à voir avec la saison passée.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1747 vote(s) Valence Romans Match nul Provence Rugby

Notre pronostic : Victoire de Valence Romans, bonus défensif pour Provence Rugby

Biarritz - Soyaux-Angoulême

Les dynamiques sont bien différentes pour les deux équipes. Biarritz, auteur d'un début de saison satisfaisant a encore prouvé sa force en allant s’imposer sur la pelouse d’Aurillac la semaine dernière. À domicile, les basques voudront retrouver des couleurs après la défaite contre Vannes. Ils revenaient alors de plusieurs semaines difficiles après avoir été touché par la Covid-19. En face, la situation est très difficile. Avec un seul succès en huit matchs, Soyaux-Angoulême est le mauvais élève de ce début de saison. Avec un changement de staff et l’arrivée de Vincent Etcheto il y a quelques semaines, une réaction est attendue sur la pelouse du BO pour enfin retrouver la victoire et surtout ne pas voir les concurrents directs au maintien irrémédiablement s’échapper.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1680 vote(s) Biarritz Match nul Soyaux-Angoulême

Notre pronostic : Victoire de Biarritz avec le bonus offensif

Colomiers - Oyonnax

C'est le deuxième gros match de cette journée qui pourrait enfin être une journée complète. Le cinquième reçoit le deuxième du championnat encore invaincu depuis le début de saison et qui compte deux matchs en retard. Les Hauts-Garonnais auront donc fort à faire samedi soir sur la pelouse de Michel-Bendichou pour enfin faire tomber les hommes de Joe El Abd. Ces derniers ne jouaient pas le week-end dernier tandis que les Columérins étaient opposés à Rouen. Julien Sarraute, l’entraîneur de Colomiers, voudra pour cette rencontre réaliser l’exploit alors que certains joueurs sont encore touchés par la Covid-19. En cas de victoire, Colomiers confirmerait son bon début de saison et pourrait, avec un concours de circonstances, grimper sur le podium. Colomiers et Oyonnax s'étaient reoncontrès lors de la dernière journée, juste avant l'arrêt forcé de la saison. Les locaux l'avaient emporté 22-19.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1756 vote(s) Colomiers Match nul Oyonnax

Notre pronostic : Victoire de Colomiers