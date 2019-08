Mardi 30 juillet lors de la présentation de la saison, le message des deux co-présidents , Laurent Beaugiraud et Jean-Pierre Cheval a été clair : "On était déjà en ordre de marche avant l’accession. Nous nous sommes adaptés rapidement aux normes demandées par la LNR. Notre volonté est de pérenniser le club à ce niveau, comme une entité incontournable du territoire"

"La stabilité de mise"

Bien entendu, le sportif donnera le ton. Johann Authier a choisi la stabilité. 85% de l’effectif a été conservé. Un gage de continuité, c’est indéniable : "Le groupe n’est pas arrivé a maturité. Il a une grande marge de progression. J’ai confiance au collectif qui a pris de l’expérience dans les deux dernières saisons y compris dans les moments difficiles". Pour aider le groupe a franchir ce palier et réussir l’objectif assigné, il fallait, un recrutement ciblé. Dès l’accession acquise, Johann Authier avait fait son choix, 12 recrues, huit d’expérience et quatre en devenir.

Et de préciser: "Le recrutement a été ciblé avec deux priorités, se renforcer devant et apporter de la vitesse derrière". Des joueurs du top 14 sont venus renforcer le pack, les deux ex-palois, Sean Dougall et Peter Saili…l’ex grenoblois François Uys. Derrière, l’expérience et la polyvalence de Mathieu Lorée sera un atout. La venue de l’international moins de 20 australien, Clay Uyen, lui aussi polyvalent (Ailier- Arrière) sera l’attraction de ce début de saison.

"Avec appétit et conviction"

Le patron du sportif qui connaît parfaitement le "Pro D2" pour avoir mené au titre Oyonnax (2017) , pourra s’appuyer sur un groupe de 40 joueurs professionnels qui allie joueurs d’expérience et jeunesse de haut niveau. Impatient de reprendre et de retrouver le "Pro D2", Johann Authier : "On va rentrer dans la compétition avec beaucoup d’appétit et de conviction. Il ne faudra pas perdre de temps, se mettre au niveau très vite et appréhender les matchs de manière différente. C’est clair, il y aura des moments compliqués. Nous devrons faire preuve de force mentale".

Pour confirmer cette détermination et volonté de faire bonne figure, Johann Authier reste ferme sur les intentions de jeu : "On ne va pas se renier. On est une équipe ambitieuse dans le jeu capable de tenir le ballon. Mais aussi athlétique avec des joueurs capables de répéter les actions. Stratégiquement, il nous faudra être plus complet, une équipe qui sait s’adapter". Excitation, émotion, détermination… les Damiers sont prêt à se lancer dans ce nouveau défi.

Denis Ravanello