Le Pro D2 est une nouvelle fois touché par la pandémie de Covid-19. Après Mont-de-Marsan – Oyonnax, le déplacement montalbanais en terres drômoises est lui aussi reporté. Dès les résultats des premiers tests à Oyonnax en début de semaine, l'hypothèse d'un report n'a fait que grandir puisque l'USM était dans le Haut-Bugey ce samedi. Le problème, c'est le nombre de cas recensés par Oyonnax. Ils seraient 26, selon nos informations... Impossible pour la Ligue Nationale de Rugby de laisser les hommes de Florian Ninard jouer dans de telles conditions. Qu'importe si l'USM ne comptait qu'un cas et deux suspicieux (testés négatifs) avant les tests complémentaires de ce jeudi. De plus, du côté de Valence-Romans, on dénombre 4 positifs au Covid-19, ce qui justifie également le report.

La question est de savoir comment l'US Oyonnax peut dénombrer 26 cas trois jours après avoir joué un match, les tests de la semaine dernière étant conformes au protocole...

Ce report ne pouvant être effectué en cette fin de semaine bien chargée avec les programmes de Top 14 et Pro D2, il sera déplacé à une date ultérieure. Dans les rangs montalbanais, on regrette cette situation, au-delà du report et des conséquences sur le calendrier. La semaine d'entraînement a été tronquée, avec un seul atelier spécifique lundi et quelques exercices par petits groupes mercredi. Prochain rendez-vous, la réception à Sapiac d'Aix-en-Provence le 16 octobre. Si tout va bien...