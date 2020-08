Alors que Carcassonne a vu son ultime match de préparation face à Perpignan finalement annulé, Christian Labit se dit frustré. Ses joueurs attendent de rejouer au rugby depuis maintenant six mois. Ils devront se jeter dans le grand bain du Pro D2 sans la moindre rencontre de préparation, toutes ayant été annulées en raison de la Covid-19. Même s'il reconnaît que la situation et le contexte sont très particuliers, Labit pense malgré tout ce que cela est dangereux pour les joueurs : "On navigue entre deux eaux et, à mon sens, ce n’est pas censé…".

Privé de ses matchs amicaux, Carcassonne doit s'adapter à cette situation. Christian Labit redoute les retards de ses joueurs sur le plan de la condition physique. "Espérons que cela n'atteindra pas l’intégrité physique des joueurs. J’espère qu’il n’y aura pas de conséquence sur une reprise sans préparation". Pour l'ancien joueur du Stade toulousain, le championnat est déjà faussé...

Malgré l'absence des matchs amicaux, Carcassonne se prépare tant bien que mal à la reprise de la Pro D2... "On se donne un rendez-vous, similaire à celui que l’on avait face à de vrais adversaires, mais en se faisant un match entre nous". Cependant, il poursuit en disant que l'investissement ne sera pas du tout le même que si c'était des adversaires en face. "La préparation n’aura rien à voir avec celle qui était prévue. Les garçons se connaissent, il n’y a pas le même investissement".

Toutefois, les joueurs s'étaient plus ou moins préparés à cette éventualité, le staff les avait mis en garde concernant le match contre Perpignan. "Je les avais prévenus, pour qu’ils ne s’enflamment pas. De toute manière, dès qu’il y a un laps de temps un peu long, il y a danger".

Par Léo Couffin