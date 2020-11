Tanguy Kerdrain (35 ans) est un ancien talonneur qui avait notamment connu la Pro D2 entre 2006 et 2008 d'abord avec Gaillac et ensuite avec Limoges. C'est en Fédérale 1 qu'il continuera sa carrière avec le club de Saint-Nazaire. Il tentera d'insuffler un nouveau souffle au pack angoumoisin et ce dès vendredi lors du déplacement du SAXV à Biarritz.