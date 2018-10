Pro D2 - Un choc en haut de tableau, les Brivistes chez la lanterne rouge... Nos pronos

Nevers - Mont-de-Marsan

Le quatrième reçoit le premier. C'est la grosse affiche de cette huitième journée de Pro D2. Invaincu dans son stade, Nevers accueille les Montois pour réaliser leur "match référence" dixit Xavier Péméja, le manager de l'USON. Le Stade Montois se déplacera dans la Nièvre pour rester premier à la fin de ce deuxième bloc.

Quel est votre pronostic ? Sondage 524 vote(s) Nevers Mont-de-Marsan Match nul

Notre pronostic : Victoire de Nevers

Soyaux-Angoulême - Vannes

Deux points séparent le SAXV et les Bretons. Trois fois vainqueurs dans son stade, les Violet et Blanc comptent bien le rester. Les Vannetais sortent de deux grosses performances. Ils ont battu Massy chez eux (6-21) et ils n'ont pas encaissé le moindre point face à Colomiers (16-0).

Quel est votre pronostic ? Sondage 488 vote(s) Soyaux-Angoulême Vannes Match nul

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême, bonus défensif pour Vannes

Carcassonne - Bayonne

L'USC est la bonne surprise de ce début de saison. Les Jaune et Noir n'ont perdu que trois fois depuis le début de la saison, trois fois à l'extérieur, mais à a chaque fois avec le bonus défensif. À Albert-Domec, Carcassonne reste sur une prestation majuscule face à Béziers (victoire 47 à 13). Bayonne a perdu le derby basque il y a deux semaines à Biarritz, et à eu chaud face à Nevers dans son stade (26-21).

Quel est votre pronostic ? Sondage 507 vote(s) Carcassonne Bayonne Match nul

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne

Colomiers - Béziers

Inexorablement, Colomiers s’enlise. Incapables de scorer le moindre point face à Vannes le week-end dernier, les haut-garonnais pointent à neuf points des places de barragistes tant convoitées en début de saison. Alternant le moins bon contre Carcassonne, Béziers sait aussi mettre les ingrédients comme contre Oyonnax jeudi dernier. Colomiers va devoir sortir les crocs si ils veulent l’emporter.

Quel est votre pronostic ? Sondage 515 vote(s) Colomiers Béziers Match nul

Notre pronostic : Victoire de Colomiers, bonus défensif pour Béziers

Massy - Brive

Massy n’a plus le choix. Dès ce week-end il va leur falloir engranger le plus de points possible sous peine de voir les espoirs de maintien envolés. Brive se présente en totale confiance. Les coujous viennent avec le logique statut de favoris, eux qui viennent de se défaire avec autorité de Soyaux-Angoulême. Cependant ils devront faire sans leur ouvreur Stuart Olding et Sevanaia Galala.

Quel est votre pronostic ? Sondage 503 vote(s) Massy Brive Match nul

Notre pronostic : Victoire de Brive

Montauban - Bourg-en-Bresse

Ce n’est un secret pour personnne. Qui voyait sincèrement l’USM à la 13ème place après sept journées ? Dans son antre de Sapiac, les Montalbanais sont dans l’obligation de réagir après une pâle copie conclue par une défaite 28 à 15 à Aurillac. En retrouvant son jardin, les Tarn-et-Garonnais vont devoir se méfier de Bourg-en-Bresse qui après son succès face à Massy va lutter pour chaque point.

Quel est votre pronostic ? Sondage 426 vote(s) Montauban Bourg-en-Bresse Match nul

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Bourg-en-Bresse

Biarritz - Aurillac

Si les biarrots ne veulent pas se retrouver distancer par le wagon des leaders, ils vont devoir ce vendredi se défaire d’une équipe d’Aurillac toujours difficile à manier. Les cantalous sortent quant à eux d’une victoire convaincante face à Montauban. Pour regarder un peu plus vers le haut du classement, la victoire n’est pas une option mais une obligation. Le B.O. dans son antre d'Aguilera voudra se rassurer.

Quel est votre pronostic ? Sondage 464 vote(s) Biarritz Aurillac Match nul

Notre pronostic : Victoire de Biarritz

Oyonnax - Provence Rugby

Les Oyomen reçoivent Provence Rugby pour conclure le deuxième bloc de Pro D2. À domicile, l'équipe de l'Ain inscrit 32 points de moyenne. Provence Rugby reste sur deux sévères défaites à l'extérieur. Ils se sont rassurés le week-end dernier en l'emportant de trois points face à Carcassonne.

Quel est votre pronostic ? Sondage 419 vote(s) Oyonnax Provence Rugby Match nul

Notre pronostic : Victoire avec bonus offensif d'Oyonnax