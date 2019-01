Pro D2 - Thomas Hoarau (Béziers) : "Me montrer deux fois plus pour saisir ma chance"

Rugbyrama : Si quelqu’un vous avez dit cet été que vous auriez déjà disputé quatorze matchs (dix titularisations) en janvier avec l’équipe fanion de l’ASBH, l’auriez-vous cru ?

Thomas Hoarau : Non, pas du tout ! Je pensais faire au maximum six ou sept feuilles de matchs dans la saison. Vu le niveau affiché par Tyrone (Viiga sont concurrent en numéro huit, NDLR) sur le dernier exercice, honnêtement, je m’attendais peut-être même à ne pas jouer du tout… C’est une belle surprise !

Comment expliquez-vous votre fulgurante ascension ?

T.H : C’est simple, plus tu joues, plus tu progresses et gagnes la confiance des coachs. Ce qui a aussi compté, c’est que j’ai vraiment été très bien intégré. Au sein de l’équipe, il y a je pense cette saison plus de jeunes que de “vieux”, puisque nous sommes dix à jouer souvent. C’est du coup plus facile pour nous. Les entraîneurs n’hésitent pas à nous laisser notre chance et en plus, les joueurs expérimentés savent parfaitement nous encadrer. Tous les mecs comme moi qui s’entraînaient avec les pros l’an passé, jouent beaucoup en première cette saison. C’est très positif.

Quel avait été votre parcours avant d’arriver à Béziers en 2016 ?

T.H : J’ai commencé le rugby à Sanary-sur-Mer et j’ai ensuite rejoint le pôle Espoirs de Toulon. Avant d’être sélectionné en équipes de France moins de 17 et moins 18 ans. J’ai aussi joué pour l’équipe nationale de la Marine. Et lors de la saison 2015/2016, je suis venu disputer à la Méditerranée une demi-finale de championnat Espoirs avec le RCT face à Bordeaux. Nous avions perdu, mais le coach des Espoirs de Béziers, Pierre Caillet, m’avait repéré et il m’a appelé pour me demander si ça m’intéressait de les rejoindre au centre de formation. Et j’ai accepté.

Pro D2 - Thomas Hoarau (Béziers)Icon Sport

Deux ans après et seulement deux rencontres jouées avec les professionnels, vous signez votre premier contrat pro à Béziers en mai 2018 (jusqu’en juin 2020)…

T.H : C’était la première bonne surprise. J’avais disputé que deux matchs et je m’étais blessé au genou (entorse du ligament interne) contre Dax. Du coup je ne pensais vraiment pas pouvoir signer un contrat pro et j’ai été donc très heureux quand j’ai appris la nouvelle.

Grâce à votre excellente première partie de saison, vous avez été sollicité par plusieurs clubs, dont Clermont, où vous seriez allé visiter les installations. Confirmez-vous ?

T.H : Je ne suis pas encore allé visiter ce club et pour l’instant il n’y a rien. Je suis entièrement concentré sur ma saison avec Béziers et tant qu’il n’y aura rien de concret, je ne parlerai pas de sujet. Je suis aujourd’hui Biterrois à 100% et mon seul objectif est de me qualifier avec l’équipe. Pour le reste, on verra quand la saison sera terminée.

Surtout que vous allez être encore beaucoup sollicité durant un mois avec la nouvelle blessure de Tyrone Viiga…

T.H : Tyrone fait une saison presque “blanche” et je suis dégoûté pour lui car c’est un excellent joueur. Mais c’est aussi une chance pour moi de prouver ma valeur et il faut donc que je me montre deux fois plus. Je dois être à la hauteur et accumuler le plus de temps de jeu possible pour progresser. Surtout en défense où il faut que je sois plus actif. Je me replace systématiquement sur le troisième rideau alors que je devrais rentrer plus souvent dans la ligne pour plaquer.

Quelle analyse faites-vous de la défaite à Oyonnax qui a mis fin à une série de six succès ?

T.H : Nous avons réalisé un gros match dans le combat, mais on a fait trop de fautes de main et on a aussi parfois joué de manière trop individuelle. C’est ce qui explique notre défaite à zéro point. C’est dommage, car il y avait certainement la place de gagner ou de ramener au moins un point d’un stade où il est très difficile de faire un résultat. Mais il ne faut pas baisser les bras et le groupe a déjà digéré cette défaite. Brive arrive à la Méditerranée et ce sera un gros challenge à relever. Nous voulons rester invaincus à la maison et nous sommes prêts à aller de l’avant.

Pro D2 - Charly Trussardi (Beziers)Icon Sport

Votre regard sur les forces brivistes ?

T.H : Je trouve que Brive est une équipe un peu similaire à Oyonnax. Ils sont très forts en mêlée et en conquête. Ils sont costauds, aiment jouer debout et ce sera donc à nous de les plaquer vite en bas pour les faire tomber et stopper leur avancée. En leur faisant aussi la guerre dans les rucks. Après offensivement, nous devrons les jouer rapidement au large pour les déplacer car ils sont assez “lourds”. Ce sera à nous d’imposer notre rythme. La discipline aura aussi son importance On prend beaucoup trop de cartons à l’extérieur, mais aussi à domicile, et parfois, on perd à cause de ça.

Un succès permettrait aussi à Béziers (6e) de rester dans le Top6 et de se rapprocher de son adversaire du jour (4e à sept longueurs) au classement…

T.H : Notre objectif est de rester dans les six premiers, mais nous avons aussi en tête la quatrième place qui nous permettrait de disputer un barrage à la maison. C’est très important pour nous et nos supporters. Ce serait vraiment merveilleux pour moi de jouer un match de phases finales à la Méditerranée à seulement 23 ans… Mais je ne veux pas me projeter et l’équipe non plus. Nous sommes focalisés sur le gros rendez-vous de vendredi face à un ex-pensionnaire de Top14.