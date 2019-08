Dimanche après-midi, après la défaite face à Vannes (31-32), les Biarrots sont restés de longs instants dans leur vestiaire. Lucas De Coninck fut ensuite le premier à se présenter face à la presse. Que s’est-il passé, pendant tout ce temps ? Dimanche soir, nos confrères de Sud-Ouest révélaient que le capitaine Maxime Lucu avait pris la parole pour exprimer le sentiment général du groupe, d’être livré à lui-même par le staff. Que s’est-il dit exactement dans le vestiaire rouge et blanc ? "Plein de choses, répond le manager du BO. Maxime a exprimé, de la part du groupe, qu’il estimait qu’une partie de la défaite était liée à notre façon de travailler depuis les dernières semaines."

Changement de méthode

Il y a un mois Clarkin nous expliquait : "Les joueurs s’impliquent davantage dans la préparation des matchs et dans les contenus". Force est de constater que la méthode n’a pas fait l'unanimité au sein de l’effectif. "Je suis le premier responsable assume le Néo-Zélandais. J’avais demandé à ce qu’on travaille d’une façon un peu différente, histoire de changer et de stimuler un peu les joueurs. J’ai voulu les faire participer un peu plus sur la mise en place de la stratégie de match et l’analyse de l’adversaire. J’ai mal lu le contexte. Nous étions dans une période assez compliquée déjà, avec beaucoup de blessés et de pression liée aux résultats actuels. Finalement, les joueurs attendent que l’on donne le contenu fixe pour qu’ils puissent se concentrer sur leur boulot."

Lundi matin, joueurs et entraîneurs se sont retrouvés pour poursuivre les discussions de la veille."Ce fut très sain et productif décrit Clarkin. Le genre d’échange qui doit être fait en permanence entre un effectif et son staff. C’est juste dommage d’attendre un échec pour se poser les bonnes questions. Nous nous sommes mis rapidement d’accord sur la façon de faire et nous avons quitté la pièce dans une bonne dynamique. Nous sommes tous dans le même bateau. Maintenant, on tourne la page."

Pro D2 - Biarritz contre NeversIcon Sport

Pour autant, face à cet échec, le jeune staff composé du trio Adams-Cronje-Clarkin se sent-il menacé ? "Non répond l’ancien troisième ligne centre. J’ai demandé à mettre en place une manière de travailler. Les joueurs ont dit qu’ils préféraient bosser d’une autre façon. On a essayé quelque chose et ça n’a pas marché. Nous sommes revenus à quelque chose de plus simple et adapté. On fait juste un focus sur les objectifs de chacun et en avant !"

La priorité du maintien

En un week-end, les objectifs des Biarrots, justement, ont changé. Si la semaine dernière on osait encore évoquer le top 6, celui-ci n’est plus du tout d’actualité. C’est le maintien qui préoccupe les rouge et blanc. S’ils comptent aujourd’hui huit points d’avance sur Colomiers (15e), c’est surtout le calendrier et les trois prochains matchs face à des équipes du haut de tableau (Béziers, Oyonnax et Bayonne) qui inquiètent. Alors ça peut paraître surprenant au vu des objectifs annoncés en début de saison dernière, mais Biarritz va devoir rapidement engranger, sous peine de disputer les trois derniers matchs de Pro D2 contre des mal classés (Colomiers, Montauban et Aurillac) sous pression.

"On est obligé de se sentir en danger reconnaît Clarkin. Il faut qu’on soit réaliste. Le classement est là. Il faut que l’on regarde derrière et que l’on fasse tout ce qu’il faut pour, le plus vite possible, sécuriser le club dans ce championnat. Penser autrement serait une bêtise."

Manu espéré, Bouldoire et Lévi tout proche

Dimanche, dans ce contexte un peu particulier, les Basques iront à Béziers. Pour ce déplacement, l’encadrement du BO espère emmener Felipe Manu, absent depuis un mois et la victoire face à Soyaux. Kalivati Tawake pourrait également faire son retour dans le groupe. Par ailleurs, les blessés de longue date Charles Bouldoire (l’ischio-jambier) et Elvis Lévi (ligaments croisés) ne devraient également pas tarder à retrouver la compétition. "Ils ne sont vraiment pas loin, mais on veut vraiment être sûrs de les faire jouer dans de bonnes conditions pour qu’ils soient performants" conclut Matthew Clarkin.

Test match - Kalivati Tawake (Fidji) contre la FranceIcon Sport

Par Pablo Ordas