Mont-de-Marsan - Carcassonne : 28 - 26

Première victoire de la saison pour le Stade Montois ! Giflés il y a deux semaines par Provence Rugby à Guy-Boniface, les Landais ont assuré l’essentiel, ce vendredi soir face à Carcassonne. Auteur d’une première période très bien maitrisée, le SMR a rapidement pris le large au tableau d’affichage grâce à trois essais d’Adrien Séguret (22e), Julien Lestremau (29e) et César Damiani (45e). Mais alors qu’il détenait le bonus offensif, le club landais a baissé de rythme face au coaching efficace de Christian Labit et des Audois.

Après les quatorze points au pied de Gilles Bosch, c’est un essai de pénalité (59e) qui a remis l’USC dans le match à l’heure de jeu. À quelques minutes du terme de la rencontre, le talonneur Thomas Sauveterre (78e) a lui permis aux visiteurs de récolter le bonus défensif. En face, tout n’a pas été parfait pour un Stade Montois irrégulier, mais les Landais sauront se satisfaire de ce première succès de l’exercice 2019-2020.

Provence Rugby - Grenoble : 17 - 26

Ce vendredi soir dans le cadre de la 3e journée du Pro D2, Provence Rugby a perdu à Maurice-David face à Grenoble (26-17). Les très bons débuts du FCG ont été concrétisés par un essai précoce du capitaine Ancely (2e !). La duel de buteurs Germain-Darbo a tourné en faveur du premier cité quand la défense des Isérois a dominé en même temps que les joueurs de Cibray étaient maladroits.

Le carton jaune de Kubriashvili (48e) a tout de même permis à Lacelle de fêter son entrée en jeu d’un essai plein d’espoir (60e), une fois les Provençaux en supériorité numérique. Mais dans le money time, Taufa a crevé l’écran d’un essai suivant une mêlée sur les 50m axe (73e). Le centre a cassé les plaquages et traversé la moitié du terrain pour marquer seul l’essai qui n’a laissé plus aucun espoir aux Noir et Blanc. Ces derniers ont tout de même su franchir la ligne une autre fois par Bau (78e) pour un score final de 26-17 en faveur du FCG qui compte deux succès pour une défaite cette saison.

Soyaux Angoulême - Rouen : 17 - 16

Face au promu Rouen, Soyaux-Angoulême a dû s’employer pour arracher un succès au bout de la soirée. En conclusion d’une multitude d’assauts dans les 22 mètres, c’est Luka Goginava qui est venu éclaircir le ciel Charentais en inscrivant le deuxième essai Angoumoisin. Matthieu Ugalde a transformé pour offrir la victoire au SA XV (17-16). Le premier essai avait été inscrit par Iban Etcheverry en entame de match. Une victoire loin d’être méritée tant les Angoumoisins ont souffert face à un promu Rouennais qui a évolué sans complexe.

Beaucoup de déchets pour les Charentais qui ont longtemps fait la course derrière au score. Rouen a compté jusqu’à neuf points d’avance (7-16) notamment grâce à un essai de Mosese Ratuvou mais n’a pu tenir le gain de cette victoire. Toutefois les Rouennais ont gratté un premier point dans ce championnat, celui d’un bonus défensif. Mais les Normands vont repartir avec des regrets. Le succès a été si proche. Soyaux-Angoulême assure l’essentiel mais a frisé la correctionnelle.

Aurillac - Béziers : 20 - 24

Les Biterrois s'imposent à Jean-Alric (20-24) non sans quelques frayeurs.Après une première période dominée par les Héraultais mettant à profit leurs incursions chez les Cantaliens. Zénon (0-7, 9 ème) sur une récupération et Douglas (0-14, 22 ème) après une belle séquence, permettront à l'ASBH de capitaliser et de posséder à la pause, une avance substantielle et prometteuse pour la suite des opérations après que Dreuille validait au pied un ballon porté bien initié par les hommes de David Aucagne (0-17, 40 ème).

Transfigurés à la reprise, les locaux reprennent leurs esprits. Malgré une nouvelle réalisation en contre de Douglas (3-24, 52 ème); les Cantaliens n'ont jamais lâché. 3 essais inscrits par Dubourdeau, Hewat et Cassan auront rapproché Aurillac d'un retour désespéré. Mais le réveil fut tardif, et les Héraultais ont su tenir jusqu'au bout tant la pression des garçons de Thierry Peuchlestrade fut intense. Premier succès de la saison à l'extérieur pour les visiteurs qui remontent sur le haut du classement, rejoignant ainsi leur victime du jour.

Valence-Romans - Montauban : 19 - 26

Après deux rencontres à l'extérieur, Valence-Romans retrouvait son stade Georges Pompidou pour le premier match de son histoire en Pro D2. Crispés en début de rencontre, les joueurs de Yohann Authier vont mettre un peu de temps avant de rentrer dans la rencontre. Conquérants en mêlée les Damiers vont être récompensés à la 33e par un essai de pénalité. Montauban va alors s'en remettre au jeu et à Aviata Silago (40e) pour ramener les deux équipes à égalité à la pause.

Au retour des vestiaires, l'expérience des joueurs du duo Dubois/Bouilhou va faire la différence. Tout d'abord avec un nouvel essai de Luatua (68e) et un autre de Voatoa (78e) en toute fin de rencontre pour éteindre les derniers espoirs du promu. Au final, Montauban s'imposer (19-26) et reste invaincu dans cette Pro D2. Première à domicile gâchée pour Valence-Romans...

Vannes - Oyonnax: 22 - 18

Vannes – Oyonnax : 22-18 Les Vannetais ont dû livrer un sacré combat pour obtenir leur première victoire de la saison. Sous la pluie, et malgré la sortie sur blessure de leur capitaine Dan Tuohy dès le coup d’envoi, les Bretons, poussés par leur public de la Rabine, ont fait chuté le leader oyonnaxien au courage. Devant à la pause grâce à un essai de Kévin Bly (21e), le RCV a dû serrer les dents dans le dernier quart d’heure, et ce malgré une avance de onze points et une supériorité numérique suite à un carton jaune contre Julien Audy (63e).

Benjamin Gélédan a bien inscrit l’essai de l’espoir pour l’USO (69e) mais deux balles de match manquées sur des touches près de l’en-but vannetais ont eu raison des ambitions oyonnaxienne de victoire dans le Morbihan. Les partenaires de Rory Grice repartent avec des regrets mais tout de même aussi avec un bon point de bonus défensif.