Béziers - Oyonnax

Béziers, sixième, n'a pas été battu sur ses terres depuis le début du championnat. Alors qu'ils n'ont pas joués la semaine dernière contre Nevers, les Bitterrois montent en grade dans les rencontres à domicile. Après le promu Valence-Rômans, puis Aix, les Héraultais s'attquent à un gros morceaux du championnat. Les joueurs de l'Ain, eux, n'arrivent pas à se déplacer sur la côte atlantique (deux défaites à Vannes et Biarritz), peut-être que l'air méditérrannéen leur réussira davantage. On tente la surprise des visiteurs pour la première.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1533 vote(s) Béziers Match nul Oyonnax

Notre prono : Victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour Béziers.

Colomiers - Rouen

Après trois défaites consécutives, Colomiers veut remettre la marche avant. Les Haut-Garonnais ont réussi à arracher un point de bonus défensif à Oyonnax. Devant leur public, ils voudront effacer l’accroc subi lors de la réception de Soyaux-Angoulême. Pour cela, ils devront se défaire de Normands en pleine confiance d'autant que Rouen a lancé sa saison en venant à bout de l’Usap et reste sur deux succès d’affilée. De quoi susciter une certaine prudence. Pour cela nous voyons Colomiers confortablement mais sans bonus.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1260 vote(s) Colomiers Match nul Rouen

Notre prono : Victoire de Colomiers, pas de bonus

Grenoble - Valence-Romans

Si les derbys Grenoble - Romans et autres Grenoble - Valence faisaient le miel des aficionados jusque dans les années 80, cet affrontement entre le FCG et ses voisins drômois constituera une grande première, qui plus est au niveau professionnel. De quoi surmotiver ces derniers, toujours en quête d’un premier succès, et qui s’avanceront sans pression face à l’ancien pensionnaire du Top 14. Autant dire que même si les deux formations ne jouent pas le même championnat, les Isérois auront tout intérêt à se méfier. Malgré tout, nous voyons Grenoble s'imposer avec le bonus.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1257 vote(s) Grenoble Match nul Valence-Rômans

Notre prono : Victoire de Grenoble avec bonus

Perpignan-Soyaux

Voilà un choc qui promet ! Entre l’un des favoris de ce Pro D2, Perpignan, qui ne réalise pas un début de saison exceptionnel avec notamment une défaite à Rouen lors de la dernière journée, et Soyaux, seule équipe encore invaincue. Néanmoins, les Catalans restent une formation sérieuse avec des éléments rompus aux joutes du Top 14 et voudront signer une victoire importante face à l’équipe surprise de ce début de saison, qui se déplacera avec la ferme intention de le rester. Un match serré dans lequel nous voyons les locaux l'emporter de peu.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1473 vote(s) Perpignan Match nul Soyaux-Angoulême

Notre prono : Victoire de l'USAP, BD pour Soyaux

Vannes - Aurillac

Un match qui sur le papier, apparaît comme "facile" pour les locaux. En effet, les Vannetais sont impressionnants à domicile et joueront une équipe d'Aurillac diminuée par certaines absences. Dans leur stade, les Bretons savent qu'ils doivent engranger des points, eux qui ne performent pas loin de leurs bases en ce début de saison. Pour cela, nous voyons Vannes s'imposer sans bonus.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1294 vote(s) Vannes Match nul Aurillac

Notre prono : Victoire de Vannes, pas de bonus

Carcassonne - Nevers

Après avoir décroché sa première victoire sur la pelouse du promu la semaine dernière, Carcassonne et Gilles Bosch, meilleur réalisateur actuel, auront à coeur de confirmer à domicile. Nevers, de son côté, remonte la pente après un début de saison marqué par trois défaites. Les deux dernières victoires face à Biarritz et à Montauban la semaine dernière ont fait du bien au moral des Neversois. Un match accroché pour une courte victoire des locaux.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1293 vote(s) Carcassonne Match nul Nevers

Notre prono : Victoire de Carcassonne, bonus défensif de Nevers.

Biarritz - Mont-de-Marsan

Les Basques, si inconstants, seront-ils capables d’empocher cinq points face à une équipe montoise à la peine en ce début de saison? Au vu de leurs prestations face à Oyonnax lors du premier bloc, ils en sont capables. Néanmoins, les Montois se déplaceront revigorés par leur victoire finale face à Grenoble la semaine dernière et voudront créer l’exploit de cette 6ème journée.

Notre prono : Victoire de Biarritz