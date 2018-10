PRO D2 - Sans briller, Brive retrouve la victoire

Pour cette reprise de la Pro D2 après une semaine de trêve, c'est un très gros combat de boxe que nous ont offert Brivistes et Sapiacains. Une rencontre marquée aussi par l'indiscipline (trois cartons jaunes) et les approximations donc il n'y a pas eu d'essai mais un duel de buteur largement dominé par Thomas Laranjeira auteur de tous les points corréziens. Le CAB se remet la tête à l'endroit mais a souffert face à des Montalbanais en recherche d'un nouveau visage à l'extérieur.

Presque neuf ans après leur dernière confrontation, Brive et Montauban se sont âprement retrouvés à Amédée-Domenech. Match de reprise oblige, on n'a pas été enthousiasmé par le jeu de mouvement produit ce jeudi soir mais par le combat développé par les deux formations. Cela a tapé fort et à ce jeu-là, ce sont les Brivistes qui ont plutôt dominé le défi physique et profité de l'indiscipline sapiacaine (neuf points marqués en supériorité numérique). Une aubaine pour des Corréziens à l'initiative mais en manque d'efficacité en zone de marque car malgré deux cartons jaune à un, Montauban a su rester dans le match jusqu'au bout.

Un état d'esprit retrouvé loin de Sapiac ?

Brive se devait de retrouver la victoire après le revers inattendu à Massy avant la trêve. C'est fait avec pragmatisme et réalisme (5/6 pour Laranjeira) mais sans fulgurance. Qu'en est-il des joueurs du duo Lafond - Dubois ? "Il va falloir élever notre niveau pour exister" déclarait l'entraîneur des avants tarn et garonnais avant cette rencontre. Après trois déplacements sans aucun point marqué, on a très vite senti que Montauban avait les crocs dans cette partie. Un gros appétit défensif mais aussi en attaque avec un opportunisme de tous les instants malgré le manque de munitions. L'état d'esprit y était mais pas la maîtrise avec notamment cette indiscipline fatale face à un artilleur corrézien en confiance.

L'USM Sapiac continue donc son zéro pointé loin de ses bases mais a montré un beau visage dans le comportement et n'était pas loin de marquer l'essai du bonus défensif en toute fin de match. Ce n'est pas suffisant pour ramener les premiers points à l'extérieur mais de bon augure en ce début de troisième bloc marqué par trois déplacements en quatre matches. En plus de rester invaincu à domicile, le CAB réalise une très bonne opération comptable en s'installant provisoirement sur le fauteuil de leader mais devra montrer un visage plus serein sur ses terres lors des deux autres réceptions avant la prochaine coupure.