À Rouen, on a sans doute repris l'entraînement d'un cœur léger. Le club était avant-dernier au moment du confinement. Le 2 juin, le Comité Directeur de la LNR a décidé de maintenir officiellement les Normands et le club de Valence-Romans, mettant ainsi fin au championnat de pro D2 sans montée venue de la Fédérale 1 donc. Le manager Richard Hill ne cache pas sa satisfaction. Ce scénario est favorable à son club à double-titre : le maintien en soi d'abord, fut un nouvelle magnifique mais pas une surprise : "Nous avions bon espoir. Nous savions à 95 pour cent que nous serions maintenus. C'est le discours que les présidents nous ont tenus. De toute façon, c'était le sens commun que de prendre cette décision. Car on ne sait jamais qui mérite vraiment de monter de l'échelon fédéral. C'est pourquoi je suis favorable personnellement à l'arrivée d'une poule nationale d'élite."

Ensuite, les Rouennais estimaient que cette situation exceptionnelle leur permettrait de vivre une pré-saison sereine à la différence de ce qu'il s'était passé en 2019. "Cette année, nous espérons être vraiment prêts pour la saison de Pro D2 qui s'annonce. L'année dernière nous montions de Fédérale 1, avec un barrage joué à la mi-juin, et nous n'avions pas eu le temps de nous préparer et de faire notre recrutement dans de bonnes conditions."

Pour une première phase consacrée surtout au physique, les Normands ont repris le chemin des terrains avec deux joueurs nouveaux , les autres arriveront le 1er juillet. Pour le reste Richard Hill a retrouvé des joueurs plutôt en bonne condition physique : "Ils sont très bien gainés. C'est ce qu'ils ont travaillé le mieux durant le confinement alors que les rugbymen sont d'habitude rétifs à ce genre d'exercice. Mais je dois reconnaître que cette fois, ils l'ont bien fait."

Le 29 juin, les joueurs de l'an passé auront une semaine de vacances et richard Hill accueillera seize recrues dont Carl Fearns, l'ex-numéro 8 anglais du LOU : "J'aurai une semaine devant moi pour leur présenter le club. C'est bien. Ensuite, nous commenceront vraiment la saison tous ensemble." Les Rouennais ne partiront pas en stage, ils resteront en Normandie : "Nous avons une belle région". Puis Richard Hill tâchera de les faire réfléchir sur la grande faiblesse de la saison passée, la gestion des fins de match, ce manque de maîtrise qui leur a retiré des succès : "Je pense à ce match contre le premier Colomiers, qui nous a vus mener de dix points, 29-19, à quatre minutes de la fin avant de perdre une partie qui nous tendait les bras. Tout ça parce que nous avons eu peur de battre le leader."