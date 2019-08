Le Rouen Normandie Rugby a ouvert sa saison difficilement, aprés deux rencontres de préparation face à Vannes et deux (lourdes) défaites, suivi d'une troisième à Montauban en ouverture de championnat.

Rouen apprend tout simplement, et avec l'arrivée de quatorze nouveaux joueurs sur un effectif de 38 joueurs, l'apprentissage prendra quelques semaines. Pourtant le club est prêt, il prépare cette montée depuis deux saisons (aprés avoir failli monter en 2017-2018), le Stade Mermoz (3000 places) s'est fait une beauté, et les équipes sont au four (35 degrés ce mardi ) et au moulin, pour que tout soit prêt pour la fête de vendredi 30 août , date historique de ce premier match de ProD2 en Normandie .

"On a ouvert la billetterie la semaine passée, on a bon espoir de faire complet. La barre de 200 abonnés a été dépassé, c'est un bon début, mais le Normand veut du résultat pour adhérer durablement au projet", avoue le responsable billetterie et développement Ange Honoré. La tribune presse a bien bougé, le plateau est prêt à accueillir les caméras, il reste un peu de travail en réseau électrique et sièges pour la presse papier et radio, tout devrait être effectif pour la réception de Valence-Romans le 13 septembre.

Federale 1 - Rouen est championIcon Sport

Côté terrain, Richard Hill se veut rassurant, avançant pas à pas ou brique par brique comme il dit :"Je donne chaque semaine deux axes de progression à intégrer, face à Montauban les avants devaient défendre durs, et les 3/4 monter vite. On l'a bien fait en première période, moins en seconde, accentué par beaucoup de pénalités et de temps de jeu en infériorité. On a fait des mauvais choix aussi, on a bien bossé en vidéo, j'ai pu leur montrer ce que je ne voulais plus voir".

L'infirmerie devrait se vider petit à petit, si le cas Jonathan Giraud blessé au genou dés la première journée, reste flou (on craint une rupture des ligaments), d'autres joueurs sont sur le retour. Gambo Adamou recourt, Shaun Knight travaille dur en individuel, et William Takai ainsi que Josefa Domolailai, devraient revenir dans le groupe sous deux semaines. Quand tout s'alignera, que les planètes seront en phase, Rouen aura les cartes en mains. Il faut apprendre encore et vite. La réception d'Aurillac, vendredi à 18h, sera un test grandeur nature, au vu du premier match solide des Cantaliens face à Biarritz.

Gael Lecoeur