Rugbyrama : On a le sentiment que le moral est au beau fixe dans le Haut-Bugey ?

Roi Hansell-Pune : Oui. On a travaillé toute la saison pour ça. On commence à rentrer dans la période où il faut gagner chaque match. Tout le monde se sent bien, au bon moment. On bosse bien donc chaque week-end, ça paie.

Le match de Nevers, la semaine dernière, était une sorte de tournant ? Un avant-goût de phases finales.

R.H-P. : Oui. Des matches comme ça, il faut les gagner. Les deux matches d’avant à la maison contre Aurillac et Massy, on avait fait un peu tourner et on avait marqué beaucoup d’essais. Donc pour gagner un match très serré, dans ces conditions, c’était satisfaisant. On avait aussi fait un peu tourner à Biarritz alors que quelques joueurs étaient restés à Oyo pour préparer Nevers. On est plutôt content de la façon dont on a gagnée.

Une fois de plus, cette équipe a montré une force de caractère pour réagir.

R.H-P. : Oui. Des fois, c’est frustrant de toujours attendre une réaction comme ça. Mais on l’avait déjà fait lorsque l’on avait perdu contre Biarritz à la maison en allant ensuite chercher une victoire à l’extérieur à Carcassonne. On est content d’avoir gagné après cette lourde défaite à Biarritz.

Le fait d’avoir expliqué vouloir se racheter après un écart à l’extérieur démontre un certain niveau d’exigence ?

R.H-P. : C’est le cas chaque lundi lorsque l’on fait la bascule pour se concentrer sur nous et être prêt. Contre Nevers, on a été mené au score et cela faisait longtemps que l’on n’avait pas été obligé d’aller chercher une victoire de la sorte à la maison. On est fier de ce comportement.

Le bémol reste justement ces performances parfois en dent de scie à l’extérieur alors que se profile un déplacement à Provence.

R.H-P. : On a loupé quelques matches. Mais ce week-end l’équipe ne tourne pas beaucoup donc c’est une autre opportunité de pouvoir enchainer. On est en pleine confiance. Si on fait le boulot ce week-end, je pense que l’on aura fait une bonne part du travail donc c’est la victoire et retour à la maison !

Sans parler du classement, êtes-vous au niveau de jeu espéré à ce stade de la saison ou vous pensez encore pouvoir mieux faire ?

R.H-P. : On peut faire mieux. On travaille toutes les semaines sur les rucks. La vitesse dans les rucks, c’est notre différence. Quand on va plus vite que les autres équipes, on est difficile à arrêter. C’est sur ça que l’on insiste. On travaille bien sûr les autres secteurs, mais en attaque c’est le point que l’on essaie d’améliorer tous les week-ends.

C’est un héritage du Top 14 ?

R.H-P. : C’est le rugby ! On peut regarder les statistiques mais l’on sent que si on va plus vite que les autres dans les rucks, on est difficile à arrêter. L’équipe a tourné, beaucoup de joueurs connaissent maintenant le système et l’on commence à connaitre les faiblesses des autres équipes. Il faut continuer comme ça.

Oyonnax n’est cependant que la 7ème défense en nombre de points concédés, vous avez conscience qu’il va falloir corriger cela très vite…

R.H-P. : Bien sûr ! On bosse cela aussi. Adrien (Buononato) le prend en charge et tous les week-ends on essaie de s’améliorer. On commence toutes les semaines par de la technique de plaquages et le travail commence à payer. Notre système marche bien donc on va essayer de franchir encore un cap ce week-end.

C’est votre neuvième saison au club, vous avez tout connu ! Et là c’est une bonne passe !

R.H-P. : Il y a toujours des hauts et des bas mais rester longtemps comme ça, tu vois les deux côtés. J’ai vu beaucoup de joueurs passer, je suis resté en contact avec beaucoup d’entre eux et cette saison on a un bon groupe. Finir en remportant le championnat, ce serait un truc beau. On veut aller chercher ça avec ce groupe.

Et ce malgré les déceptions du passé, comme ce barrage contre Grenoble dont on parle encore… Les joueurs historiques, comme vous, ont eu un rôle à jouer ?

R.H-P. : Je suis content de faire partie de cette aventure cette saison. C’est toujours frustrant quand tu ne joues pas mais j’essaie de donner mon avis lors des matches. J’aime porter cette équipe. On apprend de toutes les situations et de tous les sentiments que l’on ressent après ce genre de défaite… On l’a gardée en tête. On ne veut surtout pas repasser par là. On veut se servir de cet échec.