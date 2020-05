C'est jeudi matin, à Paris, qu'a eu lieu une réunion décisive en vue du rachat de l'ASBH, actuel pensionnaire du Pro D2. Etaient présents, ce matin, les investisseurs émiratis, Christophe Dominici, l'homme des confiance des financiers en question, le maire de Béziers Robert Ménard ainsi que les avocats qui seront désormais chargés de traiter la possible transaction : Thierry Braillard, l'avocat d'affaires et ancien secrétaire d'état au sport, défendra donc les intérêts des Emirati quand de l'autre côté, l'avocat biterrois Frédéric Simon défendra ceux des propriétaires actuels de l'ASBH, Louis-Pierre Angelotti, Pierre-Olivier Valaize et Cédric Bistué.

Selon nos informations, le meeting de deux heures s'est bien déroulé et a accouché des décisions suivantes ; sous quarante-huit heures, Thierry Braillard et Frédéric Simon signeront un accord de confidentialité et étudieront avec soin les pièces du dossiers, soit les comptes de l'ASBH pour Braillard et les garanties bancaires des Emirati pour Simon. Dans la foulée, et si toutes les conditions sont réunies, une lettre d'intention avec proposition de rachat devrait être émise mi juin par Thierry Braillard, Christophe Dominici et les Emirati. Sauf catastrophe, la cession du club biterrois aux investisseurs du Golf pourrait donc être finalisée mi-juillet. A cette date, Christophe Dominici deviendrait alors le président du club et, dans la foulée, les argentiers des Emirats injecteraient près de dix millions d'euros dans l'ASBH. Si le dossier avance dans ce sens, ce serait n'en pas douter une belle nouvelle pour un club légendaire et le rugby français dans son ensemble. Jeu, set et match, alors ?

"Des investisseurs Franco Émirati ont décidé de s'engager à la reprise du club de l'AS BÉZIERS HÉRAULT. Monsieur Yannick Pons est l'interlocuteur des représentants insititutionnels et des collectivités territoriales. À ce titre il a fait part de cette intention, ce jour au maire de Béziers Monsieur Robert Ménard. Pendant cette période Monsieur Christophe Dominici est chargé d'établir un ambitieux projet sportif à long terme. Enfin ils ont confié la défense de leurs intérêts dans l'ouverture des discussions à Maître Thierry Braillard, avocat." Communiqué des investisseurs émiratis et Christophe Dominici.