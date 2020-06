Dans un communiqué transmis à certains médias (lire ci-contre), l'investisseur franco-emirati Samir Ben Romdhane a confirmé ce vendredi midi « sa volonté d'entamer les discussions afin d'acquérir le club de rugby de Béziers ». Comme nous vous l'indiquions hier, une réunion de toute première importance se tiendra en effet demain, à Paris : elle réunira les avocats Thierry Braillard et Frédéric Simon, respectivement représentants des potentiels racheteurs et de l'ASBH, ainsi que les co-présidents biterrois Cédric Bistué et Pierre-Olivier Valaize. Conforteront-ils René Bouscatel à la présidence de l'ASBH ? Ou vont-ils au contraire céder le club aux investisseurs franco-emirati, comme il se murmure en coulisses ? En tout état de cause, le dénouement semble immédiat.