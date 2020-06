Nous vous l'annoncions ce mardi matin, le projet de reprise porté par l'ancien président du Stade toulousain René Bouscatel était celui qui avait le vent en poupe, du côté de Béziers. Ce début d'après-midi, le club biterrois vient donc d'annoncer que René Bouscatel serait le nouveau président de l'ASBH et Pierre-Louis Angelotti, déjà actionnaire du club, le principal partenaire financier du pensionnaire de Pro D2. Auront-ils d'autres soutiens économiques ? Pour l'instant, impossible à dire. Cédric Bistué et Pierre-Olivier Valaize, eux, devraient donc quitter leurs postes dans l'organigramme biterrois.

Du côté de Christophe Dominici et des Emirati, la fin est aussi soudaine qu'abrupte : depuis un mois, ceux-ci avaient en effet contacté quelques-uns des plus grands noms du rugby français et international afin de constituer une équipe. Pourquoi ont-ils attendu aussi longtemps avant de livrer les garanties financières que leur demandaient Valaize et Bistué depuis le début des négociations ? Là-dessus, le mystère reste entier...

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA SASP BEZIERS RUGBY :

"Contrairement aux nombreuses déclarations médiatiques, à ce jour, aucun élément crédible n’a été communiqué à l’avocat de la SASP Béziers Rugby, Me Frédéric Simon. Les présidents Pierre-Olivier Valaize, Cédric Bistué et la majorité des actionnaires viennent donc d’accepter un vrai projet, Biterrois, concret et réaliste porté par Monsieur Louis-Pierre Angelotti qui a fait appel à Monsieur René Bouscatel dont l’expérience et l’expertise ne peuvent être contestées. Ce dernier assurera la présidence de la SASP Béziers Rugby."