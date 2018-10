Pro D2 - Quentin Samaran (Béziers), le droitier lancé

Il n'est pas champion du monde U20, mais il est en train d'écrire le début de sa carrière de sportif de haut niveau. Âgé de 20 ans, Quentin Samaran est l'étoile montante de Béziers. Au poste de pilier droit, il est le joueur le plus utilisé depuis le début de la saison à ce poste. Quatre fois titulaire et une fois remplaçant, il cumule 230 minutes de jeu, soit 30 minutes de plus que toute la saison dernière. Solide en mêlée et disponible dans le jeu courant, Quentin Samaran est un des jeunes piliers droits à suivre évoluant en Pro D2.

Pro D2 - Quentin Samaran dans le pack de Béziers contre MassyIcon Sport

Formé à Béziers, il a connu la joie de porter pour la première fois le maillot de l'équipe fanion le 20 octobre 2017. C'était à Montauban pour une courte défaite 30 à 27. Depuis, il est presque titulaire incontournable avec le XV Biterrois cette saison. C'est peut être prématuré de le dire, mais Jamie Hagan et Karim Kouider étant souvent blessés, Zakaria El Fakir en déforme, et Vitolio Manukula est indisponible en ce moment. Alors oui, David Gérard croit en ce jeune joueur de 20 ans. La preuve en est, il a été titulaire lors de la deuxième réception à la Méditerranée face à Massy, titulaire à Brive pour le premier gros match à l'extérieur de l'ASBH.

Pro D2 - Quentin Samaran et ses coéquipiers (Béziers) célébrants le premier essai du match contre OyonnaxIcon Sport

Puis il a porté le numéro 3 lors des deux dernières réceptions face à Montauban et face à Oyonnax. Deux rencontres où la victoire était primordiale pour ne pas douter. Quentin Samaran a faim et a envie de gagner du temps jeu. Cette saison, il veut tout jouer : "Que ça soit à la maison ou à l'extérieur, je veux être dans les 23, nous confiait-il à la sortie du match à Carcassonne où il avait accompagné ses partenaires (défaite 47 à 13). J'ai manqué un match, le derby qui plus est, ça me motive encore plus pour me donner à fond aux entraînements". Encore un jeune qui s’épanouit en Pro D2 et qui ne veut pas s'arrêter là. Quentin Samaran est l'une des pépites de Pro D2 à suivre cette saison.

Par Alexis Bargallo