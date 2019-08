Il y a tout juste un an, à la même période, Bayonne venait d’officialiser depuis une dizaine de jours l’arrivée d’un nouveau manager, Yannick Bru. Au sortir d’une quinzaine agitée en coulisses, puisque le sportif, lui, était déjà en vacances après une décevante huitième place en championnat, l’Aviron débutait une nouvelle ère. Avec une première année à l’issue de laquelle l’équipe devait terminer sa course dans le top six de Pro D2.

"Vous annoncer ça, n’est pas mettre une pression supplémentaire sur qui que ce soit" expliquait alors l’ancien entraîneur des avants du XV de France. Douze mois plus tard et à quelques jours d’attaquer le dernier match de la saison, l’Aviron a déjà rempli sa mission. "C’est mieux que l’année dernière. Se qualifier était un objectif. En plus, ce sera pour un barrage à domicile, donc c’est agréable reconnaît Vincent Etcheto. On peut encore même faire mieux, même si ça va être compliqué à Brive, mais bien sûr que la saison est réussie."

Comme un bonus

C’est donc sans pression, ni complexe, que les Bayonnais se déplaceront en Corrèze, dimanche après-midi. Mais avec quelle volonté, au juste ? Celle d’accrocher le CAB pour, pourquoi pas, filer directement en demi-finale ? "On veut se jauger par rapport à ce qui se fait de mieux dans ce Pro D2 annonce Grégory Arganèse. Je pense que c’est un match bonus, qui va nous préparer au haut niveau que seront ces phases finales." "Si nous pouvons aller chercher mieux, pourquoi pas enchaîne Etcheto. Mais franchement, en étant objectif, nous avons eu des difficultés à l’extérieur cette année. Aller gagner à Brive serait un miracle ou un gros exploit."

Pour faire simple, les ciel et blanc veulent s’éviter les incessantes hypothèses et interrogations pour savoir s’il vaut mieux passer par la case barrage ou pas. "Nous avons fait une bonne saison, mais nous n’avons pas tout maîtrisé admet l’entraîneur des arrières. Là, il faut prendre les matchs comme ils viennent et essayer de se faire plaisir." Ce qui est sûr, en revanche, c’est qu’ils ne se présenteront pas sur la pelouse d’Amédée-Domenech, face à "l’équipe la plus complète" du championnat en touristes. "On ne galvaude pas la rencontre. On n’y va pas avec une équipe bis et on n’envoie pas les espoirs" prévient le technicien.

Des places à prendre

Dimanche, outre le retour de Peyo Muscarditz, qui retrouvera son poste de centre au sein d’une ligne de trois-quarts "quasiment espoir à peu de choses près" selon les dires d’Etcheto, les derniers tickets pour une place dans les 23, voire les 15, avant le barrage ou la demi-finale qui suivra, seront à prendre. "J’espère que jusqu’au bout, nous aurons des surprises" poursuit le stratège, avant d’évoquer des postes comme la mêlée, l’ouverture et le centre, pour ne citer qu’eux, où "il y a de quoi réfléchir encore. Ce serait dommage d’arrêter. Nous allons là-bas avec une ossature d’équipe qui ressemblera au groupe qui fera le barrage, même si on va faire reposer quelques cadres" détaille l’ancien ouvreur.

Des 51 joueurs utilisés cette saison, le staff a déjà sélectionné une ossature de 25 ou 26 garçons pour aborder cette dernière ligne droite. "Nous sommes obligés de resserrer un peu concède le coach. C’est le dernier match avec une revue d’effectif parce que ça va très vite." Et les dernières places à prendre constituent, certainement, l’autre véritable enjeu de ce voyage en Corrèze.

