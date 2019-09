Nevers-Biarritz

Au stade du Pré Fleuri Nevers reçoit Biarritz pour la 3eme journée de championnat. Pour Nevers, ce début d'exercice est difficile, après avoir été surpris à domicile par Angoulême, ils se sont ensuite lourdement inclinés sur la pelouse d'Oyonnax. Pour les visiteurs, le début de saison est moins difficile, mais reste poussif avec une défaite et une victoire d'un petit point seulement. Ce match oppose tout de même deux grosses écuries de Pro D2 qui ont un peu de mal en ce début de saison.

Notre pronostic : victoire de Nevers

Provence Rugby - Grenoble

Provence rugby reçoit Grenoble pour le compte de la 3eme journée de ProD2 au stade Maurice David. Après deux victoires, Provence Rugby veut faire la passe de trois. Après Perpignan, ils auront à cœur de battre le deuxième relégué de Top 14. De l'autre côté Grenoble s'est remis de son revers reçu a la maison avec une victoire à Carcassonne et ils voudront réitérer cette belle performance. Gros match à venir avec beaucoup de combats.

Notre pronostic : victoire de Provence Rugby

Mont-de-Marsan - Carcassonne :

Duel entre deux équipes en difficultés. D’un côté, les Audois avaient la chance de recevoir les deux premières journées, mais ils ne parviendront pas à faire le plein, battus la semaine dernière par des Grenoblois revanchards dans une rencontre tendue. En face, les Landais se sont fait surprendre dès la 1re journée par Provence Rugby sans parvenir à se racheter la semaine suivante. Défaite interdite pour les Montois, qui chercheront surtout à se rassurer.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan

Valence-Romans - Montauban :

La semaine dernière, les Damiers sont sortis vaincus, avec les honneurs, dans un match trés disputé contre Béziers. Actuel dernier, Valence-Romans effectuera le premier match en Pro D2 de son histoire à domicile. Montauban a été accroché par Soyaux-Angoulême à la précédente journée. Pour le compte de la 3e journée, les Tarn-et-Garonnais affronteront un nouveau promu après avoir battu Rouen à Sapiac. Une victoire qui permettrait à Valence de rebondir après leurs deux défaites.

Notre pronostic : victoire de Valence, bonus défensif pour Montauban

Aurillac - Béziers :

Valider le succès à Rouen sera l’objectif des Cantaliens. Deux matchs, deux victoires. Difficile de rêver d’un meilleur début de saison. Néanmoins, il faudra élever le niveau de jeu et d’agressivité face à l’ASBH. Béziers est un habitué du haut de tableau de Pro D2. Dans ce début de saison, ou il n’ont pas réussi à prendre de points de bonus, les Héraultais se verraient bien ramener quelque chose du Cantal. Match accroché en perspective.

Notre pronostic : victoire de Béziers, bonus défensif pour Aurillac

Soyaux-Angoulême - Rouen :

Après s’être imposé sur la pelouse de Nevers et obtenu le match nul à Sapiac, le SA XV reçoit Rouen, dans l’optique d’enchaîner leurs bonnes performances. Les Normands n’ont pas réussi à prendre le moindre point de bonus défensif. Impuissant contre Montauban lors de la première journée, le RNR n’avait rien pu faire contre le Stade aurillacois la semaine suivante sur leur pelouse. Un bonus défensif serait une belle opération pour les visiteurs.

Notre pronostic : victoire de Soyaux-Angoulême

Vannes - Oyonnax

Pas évident de débuter la saison par deux déplacements. Pourtant Vannes s’en sort avec un bon point pris à Biarritz. Heureusement ces derniers retrouvent La Rabine et auront bien besoin de l’appui de leur public face à Oyonnax qui rêve d’élite. La preuve : deux matchs, deux victoires bonifiées, 107 points inscrits, et une place de leader à la clé. Les visiteurs se savent attendus, et auront à cœur de moins subir en Bretagne que la saison passée.

Notre pronostic : victoire de Vannes, bonus défensif pour Oyonnax

Perpignan - Colomiers :

Dans son antre, l’Usap, considérée comme un cador du championnat, sera à la relance après avoir connu une première sortie infructueuse à Aix-en-Provence. Les Catalans entendent préserver leur invincibilité à domicile toute la saison et sont bien décidés à ne faire aucun cadeau. Colomiers, deux succès dans l’escarcelle, sait donc à quoi s’attendre. Les Haut-Garonnais auront pour ambition de faire bonne figure et de donner du fil à retordre à leurs hôtes.

Notre pronostic : victoire de Perpignan avec le bonus offensif