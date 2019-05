Le premier, Kevin Tougne joue pilier et vient de signer un contrat de deux ans avec l'USAP. Christian LANTA, Directeur Sportif du club a régit à son sujet, sur le site du club "Kevin, pilier gauche, issu de la formation catalane, champion de France Espoirs 2017, progresse dans tous les secteurs du jeu : plus régulier en mêlée, plus performant dans le 1 contre 1, plus efficace en défense, il lui appartient de s’affirmer et de développer tout son potentiel."

Pour le second il s'agit de Pierre Reynaud, troisième ligne. Ce dernier signe aussi un contrat pro de deux ans. "C’est un rêve d’enfant qui débute le rugby en Cerdagne avec l’envie d’y arriver et qui se réalise pour moi. Je suis heureux de porter les couleurs du pays dans lequel je suis né. Je rentre aujourd’hui dans le monde professionnel et j’espère venir jouer les trouble-fêtes dans la 3ème ligne mais surtout apprendre des grands joueurs qui vont m’entourer la saison prochaine", a t-il déclaré.

On peut aussi noter la signature de trois joueurs déjà vu sur les terrains, pour un contrat pro. Sadek Deghmache, Pierre Lucas et Quentin Walcker