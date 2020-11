Colomiers - Rouen

Match en retard de la deuxième journée entre les Columérins, sixièmes, et les Rouennais, treizièmes. Les premiers cités sortent d'un courte défaite à Carcassonne où ils auraient pu aller chercher mieux. Mais les Haut-Garonnais sont très solides à domicile avec notamment la large victoire face à Soyaux-Angoulême 53-11 lors de la sixième journée. La tâche va donc être difficile pour les Normands même si ces derniers semblent de mieux en mieux, en attestent leur belle victoire face à Valence Romans mais surtout leur déplacement à Oyonnax où ils se sont inclinés de sept points seulement, ne lâchant rien notamment en défense et ce alors qu'un léger turnover avait été opéré. Gare au traquenard alors pour les Columérins qui s'étaient tout de même imposés 22-0 la saison passée.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers avec le bonus offensif.

Montauban - Provence Rugby

Match qui s'annonce tendu entre Montauban, qui va disputer son troisième match consécutif à domicile et Provence Rugby. D'ailleurs, les Montalbanais n'étaient pas censés recevoir et devaient se déplacer à Valence Romans. Mais des cas de Covid chez les Rhodaniens ont donc amené à jouer cette rencontre comptant pour la sixième journée. Fort de deux victoires à domicile, les pensionnaires de Sapiac vont vouloir faire la passe de trois et remonter encore plus au classement, eux qui sont onzièmes. Mais attention à Provence Rugby qui est en forme avec une quatrième place mais qui peut surtout compter sur la forme olympique de son buteur Florian Massip, auteur de tout les points de son équipe face à Aurillac le week-end dernier. Les Provençaux ont l'occasion de revenir à hauteur de Perpignan et de pourquoi monter sur le podium de cette Pro D2. Montauban pourrait, lui, faire un énorme bond au classement en cas de victoire. Match importantissime donc.

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Provence Rugby.

Aurillac - Biarritz

Après la déconvenue suite à la défaite à Aguiléra le week-end dernier contre le leader vannetais, les Biarrots sont de retour sur le pré avec un déplacement à Aurillac comptant pour la huitième journée. Cette défaite a quelque peu enrayé la dynamique des Basques qui restait sur trois victoires consécutives. Mais nul doute que ces derniers vont vouloir rebondir face à des Aurillacois qui sont dans le dur avec trois défaites d'affilée. C'est donc le match idéal si les Cantalous veulent retrouver une dynamique positive et se relancer. Après cela, les Aurillacois auront disputés leur neuf matchs et n'auront plus de retard en terme de rencontres à disputer, il faut donc reprendre de l'avance au classement pour éviter le retour d'équipes qui ont encore peu jouer comme Mont de Marsan, Montauban ou encore Valence Romans. Biarritz a encore une marge de manoeuvre en la matière mais une victoire à Aurillac remettrait les têtes à l'endroit. En avril 2019, les Basques s'étaient imposés à Jean-Alric 16-17 avant de perdre quatre mois plus tard lors de la saison dernière 23-19.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz, bonus défensif pour Aurillac.

Perpignan - Béziers

Match qui n'avait pas pu se jouer le week-en dernier entre Perpignan et Béziers et qui a donc vite retrouvé une case malgré le fait que Perpignan ait encore un match en retard. Mais c'est surtout un derby toujours très tendu en perspective. La saison passé, ce match avait ouvert les débats de la Pro D2 2019-2020 avec certes une victoire 23-13 des Catalans. Mais les échauffourées avaient été nombreuses tout comme les cartons. Les Perpignanais sont donc prévenus, il n'auront pas la vie facile et devront s'arracher pour tenter d'obtenir une septième victoire consécutive. Une dynamqiue qui fait bien sûr pencher la balance en faveur des actuels troisièmes du championnat. D'autant plus que Béziers n'est pas en grande forme avec une douzième place et seulement deux victoires en huit matchs disputés. David Aucagne et son staff vont donc vouloir sortir le gros match face aux voisins Catalans.

Notre pronostic : Victoire de Perpignan.