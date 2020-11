Jeune arrière en devenir de 21 ans, Jaminet réalise un début de saison très costaud avec les Usapistes. Auteur de 52 points depuis le début de la saison dont trois essais inscrit, il a su s'imposer dans le XV de départ notamment depuis le départ de l'ancien catalan et buteur Jonathan Bousquet, désormais à Grenoble. Jaminet signe donc son premier contrat pro, lui qui avait encore un contrat espoir. "Le club a su me faire confiance depuis le début et les projets mis en place pour les prochaines saisons me correspondent bien" a affirmé le principal intéressé.

Concernant Taumoepeau, c'est plus l'exéprience qui parle. Agé de 30 ans, le joueur passé par Castres, Albi ou encore Pau a un CV bien plus épais. Son recrutement en 2018 fut une bonne pioche et est désormais l'une des pièces maîtresse du dispositif catalan.