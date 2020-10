Mont de Marsan - Nevers

Voilà une rencontre qui sera très difficile à aborder pour les Montois. En effet, Mont de Marsan n'a plus disputé de match depuis trois semaines et la lourde défaite à Perpignan en match en retard de la deuxième journée (50-10). Depuis, les Montois ont vu leurs rencontres contre Oyonnax et Provence Rugby reportées. La fraîcheur physique en fin de match pourrait avoir son importance. En face, Nevers joue ses matchs mais reste sur deux défaites consécutives dont la dernière à domicile contre Perpignan. Des Nivernais qui vont donc vouloir se reprendre, eux qui avaient gagner lors de leur dernier déplacement dans les Landes en décembre 2019 (11-6).

Quel est votre pronostic ? Sondage 295 vote(s) Mont de Marsan Match nul Nevers

Notre pronostic : Victoire de Nevers, bonus défensif pour Mont de Marsan

Soyaux-Angoulême - Carcassonne

Encore un match couperet à domicile pour le SAXV qui a eu une semaine mouvementée avec le départ d'Adrien Buononato. Avant derniers, les Charentais voudront se remettre la tête à l'endroit pour la première de Vincent Etcheto. Mais en face, l'US Carcassonne a aussi grandement besoin de points, lui qui n'a pas jouer lors de la journée précédente. Un match très tendu entre le quatorzième et le quinzième où les moindres détails compteront. Les Audois n'ont jamais gagné à Chanzy.

Quel est votre pronostic ? Sondage 291 vote(s) Soyaux-Angoulême Match nul Carcassonne

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême

Oyonnax - Aurillac

Tout comme Mont de Marsan, c'est le grand retour d'Oyonnax à la compétition. Redescendus cinquièmes, les Oyomen étaient leaders avant cette interruption forcée dûe au Covid-19. Mais les joueurs du Haut-Bugey sont les seuls encore invaincus en championnat et voudront enchaîner une cinquième victoire en autant de matchs. En face, Aurillac est bien installé à la sixième place mais reste sur une défaite très décevante à Béziers avec un contenu très moyen. Quoi de mieux pour relever la tête que d'affronter le gros morceau de cette Pro D2.

Quel est votre pronostic ? Sondage 267 vote(s) Oyonnax Match nul Aurillac

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax

Perpignan - Montauban

Montauban, c'est aussi l'un des clubs très perturbé par la crise sanitaire actuelle. Malgré plusieurs cas, les Montalbanais vont quand même se déplacer à Aimé-Giral mais où en sont-ils vraiment. Le déplacement risque d'être très périlleux face à des Perpignanais en pleine forme et qui n'ont plus perdu depuis la première journée. Leaders du classement, les Usapistes vont vouloir confirmer leur belle victoire à l'arrachée à Nevers. La tâche sera compliquée donc pour l'actuel treizième du championnat d'autant que les dernières venues à Aimé-Giral ont souvent été dures avec trois lourdes défaites (37-3, 30-6 et 41-14).

Quel est votre pronostic ? Sondage 261 vote(s) Perpignan Match nul Montauban

Notre pronostic : Victoire de Perpignan avec le bonus offensif

Valence Romans - Béziers

Affiche très équilibrée entre le onzième et le neuvième au classement. Pour Béziers, il s'agira de confirmer la belle victoire contre Aurillac pour enfin déclencher une dynamique positive sur la durée mais aussi progresser au classement pour se donner de la marge. En face, Valence Romans, malgré deux défaites consécutives, ne déçoit pas, en témoigne ce point de bonus défensif arraché à Grenoble, ce qui reste une bonne chose pour le club qui avait fini dernier la saison dernière lors de l'interruption de la saison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 250 vote(s) Valence Romans Match nul Béziers

Notre pronostic : Victoire de Valence Romans, bonus défensif pour Béziers

Vannes - Grenoble

Ce match entre Vannes et Grenoble est donc le dernier match à la Rabine avant la venue du XV de France actée ce matin face au Fidji. Peut-être de quoi donner des idées aux Bretons qui réalisent un début de saison très convaincant avec une deuxième place ex aequo avec le leader Perpignan. Fort de quatres victoires d'affilée, Vannes va vouloir rester sur cette belle dynamique face à des Grenoblois qui souffrent. Car malgré la victoire à domicile contre Valence Romans, cette dernière fut loin d'être impressionnante pour un groupe qui réalise un début de championnat moyen. Une victoire à l'extérieur pourrait enfin mettre Grenoble sur des bons rails.

Quel est votre pronostic ? Sondage 266 vote(s) Vannes Match nul Grenoble

Notre pronostic : Victoire de Vannes

Provence Rugby - Rouen

Redescendus à la septième place, les Provençaux restent sur deux défaites d'affilée, la première à Oyonnax et la deuxième à domicile contre Colomiers. Après ne pas avoir jouer le week-end passé, Provence voudra reprendre sa marche en avant et quoi de mieux que la réception de Rouennais dans le dur avec cette dernière place. Malgré la victoire à Soyaux, les Normands n'ont pas su concrétiser en chutant à domicile dans la foulée. Nul doute que les coéquipiers de Peter Lydon voudront se redonner un nouveau joker.

Quel est votre pronostic ? Sondage 234 vote(s) Provence Rugby Match nul Rouen

Notre pronostic : Victoire de Provence Rugby avec le bonus offensif.