Montauban - Colomiers

Après deux défaites consécutives à Vannes puis à Rouen, Montauban doit absolument repartir de l'avant pour ne pas voir des équipes du bas de tableau revenir à ses trousses. Plutôt souverains à Sapiac, les Tarn-et-Garonnais auront fort à faire pour venir à bout du quatrième du championnat. En face, Colomiers éprouve des difficultés à l'extérieur mais reste accrocheur à l'image de ces points de bonus défensifs ramenés de Carcassonne et de Béziers. Une rencontre qui s'annonce indécise entre ces deux voisins. Il y a quasiment un an jour pour jour (le 15 décembre), Colomiers l'avait emporté à Sapiac 21-19.

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Colomiers.

Grenoble - Biarritz

Toujours pas de victoire à l'extérieur pour Grenoble pour qui cette saison ressemble à un long chemin de croix. Seulement douxièmes au classement avec certes deux matchs en retard, les Isérois retrouvent le Stade des Alpes qu'ils avaient laissés recouvert de neige il y a deux semaines lors de la réception de Provence Rugby finalement reportée. Face au BO, Grenoble devra réaliser une grosse performance. D'autant plus que les Basques ont été tenus en échec vendredi dernier par Mont de Marsan (15-15). En février dernier, les deux équipes s'étaient séparées sur un autre match nul 13-13 et le BO attend une victoire en Isère depuis février 2014.

Notre pronostic : Victoire de Grenoble, bonus défensif pour Biarritz.

Aurillac - Valence Romans

Affiche inédite, c'est la première de Valence Romans en terre aurillacoise. Et le déplacement s'annonce périlleux car les Cantalous vont vouloir se refaire la cerise après une triste défaite à Soyaux-Angoulême (22-13). De son côté, Valence Romans est vraiment dans le dur, n'arrivant plus à gagner depuis le 18 septembre et une victoire contre Carcassonne. Après deux revers à domicile, la réaction est obligatoire pour ne pas rester lanterne rouge du championnat.

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac

Béziers - Carcassonne

Après un match nul obtenu dans des conditions dantesques face aux Vannetais à Domec (6-6), c'est un derby intense qui attend les hommes de Christian Labit. Face à une équipe de Béziers balayée par Provence Rugby la semaine dernière (32-9), les Carcassonnais doivent désormais prouver qu'ils savent voyager car leur maintien passera également par là, eux qui sont actuellement onzièmes du championnat. La saison passée, les Audois avaient manqué leur déplacement à Béziers, s'inclinant largement 34-6.

Notre pronostic : Victoire de Béziers.

Mont de Marsan - Provence Rugby

Voilà une destination qui réussit plutôt bien aux Provençaux ces derniers temps. La saison passée, lors de la première journée du championnat, Provence rugby avait fait exploser les Landais sur leur pelouse du Stade André-Guy-Boniface 42-12. Difficile d’envisager pareil scénario surtout que les Montois ont retrouvé du poil de la bête, eux qui ont obtenu un beau match nul sur la pelouse de Biarritz (15-15). Mais les coéquipiers de Florent Massip, invaincus depuis trois matchs, ont l’occasion de rester collés au podium et par conséquent aux places qualificatives pour les phases finales.

Notre pronostic : Victoire de Provence Rugby, bonus défensif pour Mont de Marsan.

Nevers - Rouen

C'est la première fois que Rouen va se rendre à Nevers, la rencontre de la saison passée n'ayant pas pu avoir lieu avec l'arrêt du championnat. Nevers est toujours aussi irrégulier et n’arrive pas à déclencher une réelle dynamique malgré une belle partie face à Oyonnax mais malheureusement aucun point pris (28-20). En face, les Rouennais restent sur une belle victoire face à Montauban (22-8). En cas de deuxième victoire consécutive, ils feraient un grand bond au classement et même entreraient dans le Top 10. Les Neversois, eux, luttent pour ne pas être lâchés par le peloton de tête avec quatre points de retard sur les Biarrots, juste devant eux au classement.

Notre pronostic : Victoire de Nevers avec le bonus offensif.

Vannes - Soyaux-Angoulême

Vannes n’a pas le droit à l’erreur face aux Charentais, quatorzièmes au classement. Après un piètre match nul à Carcassonne (6-6), les Vannetais vont vouloir repartir de l’avant et surtout récupérer leur fauteuil de leader qu'ils ont cédé le week-end dernier au profit de Perpignan. En face, Soyaux-Angoulême assure à domicile mais est loin du compte à l’extérieur, en témoigne le dernier déplacement à... Perpignan et une très lourde défaite 42-0. Nul doute que le manager augoumoisin Vincent Etcheto et son staff ne voudront pas réitérer pareille performance.

Notre pronostic : Victoire de Vannes avec le bonus offensif.

Perpignan - Oyonnax

C'est le dernier match du championnat dans cette année civile 2020 si particulière et cette affiche est un choc du haut de tableau entre le leader et le troisième. Les Catalans, depuis leur faux pas à domicile contre Béziers, ont recommencé à enchaîner les succès. En face, les Oyomen sont poussifs mais arrivent à assurer l’essentiel mais seront mis au test sur la pelouse d'Aimé-Giral. En cas de victoire, Oyonnax pourrait revenir à un point de son adversaire du soir tandis que Perpignan a l’occasion de conforter sa place de leader, de quoi passer les fêtes de fin d'année l'esprit tranquille.

Notre pronostic : Victoire de Perpignan