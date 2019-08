Outre la large victoire des Oyomen, 53 à 13, on notera que la première sortie officielle de la saison pour ces deux équipes s’accompagne de blessures sérieuses. Les Oyonnaxiens ont vu leur ouvreur Lionel Beauxis sortir dès la 17ème minute, souffrant de la voute plantaire. Puis à la 71ème minute, c’est le deuxième ligne Thibault Tauleigne qui a quitté la pelouse sur une civière, touché à un genou. "On est triste pour eux. Depuis le début de la préparation, on n’avait pas eu de blessé. Tout d’un coup on en a deux assez graves. Thibault, c’est le plus inquiétant et il pourrait être indisponible trois mois", a précisé le manager Joe El Abd après le match, indiquant que les joueurs passeront logiquement et rapidement des examens. "Ce n’est pas une bonne nouvelle de perdre deux joueurs de ce calibre", a-t-il poursuivi.

Son homologue Johann Authier était tout aussi frustré de la blessure de son deuxième ligne Florian Goumat, également sorti du terrain sur une civière à la 25ème minute. Ce dernier souffre du genou gauche et il y a même une suspicion de fracture. "C’est très dur. Il faisait un très gros début de saison sur l’intensité et l’impact. Ça va être une grosse indisponibilité. Ce n’est pas très encourageant. Je suis triste pour lui, il avait déjà eu une saison difficile l’an passé en termes de blessure, il revenait bien et il se blesse sur le premier match", a confié l’entraineur.