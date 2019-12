Alors que l’ouvreur venait de connaître sa première titularisation depuis août et sa blessure à la voûte plantaire qui l’avait mis à l’arrêt pendant plus de trois mois, Lionel Beauxis s’est blessé lors de la défaite des siens à Aurillac. "C’est une petite gêne sur le quadriceps, ce n’est pas très grave mais il ne sera pas avec nous" pour le match de Grenoble, jeudi, a indiqué son entraineur Joe El Abd. Autre joueur touché, c’est le talonneur Benjamin Geledan qui est blessé aux ischios, et également forfait. Enfin, des nouvelles rassurantes sont arrivées concernant Thibault Lassalle, touché contre Mont-de-Marsan et qui "va revenir pour le prochain bloc."