Oyonnax - Grenoble

Ça sera l'un des matchs les plus importants de cette 23e journée en cas de victoire, Oyonnax se verrait recoller à la troisième place du classement. Sur les cinq dernières rencontres, les locaux ont perdu trois de leurs confrontations. Après le match nul à domicile le week-end dernier, les Grenoblois vont chercher à se relancer. En cas de victoire, Grenoble creusera un peu plus l'écart avec le 4e du classement. La partie ne sera pas si simple pour les visiteurs, car Oyonnax aura à cœur de rester au contact du podium. La confrontation sera rude et sous tension pour les deux équipes.

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax point de bonus défensif pour Grenoble

Soyaux-Angoulême - Vannes

Le septième et le huitième du classement vont s'affronter. Angoulême reste sur deux victoires consécutives et pourrait poursuivre sa série en cas de victoire. Pour cela, il faudra battre des Vannetais qui vont chercher à conserver leur bonne place au classement. Seulement trois points séparent ces deux équipes. Le vainqueur se rapprochera d'une place de barragiste, tant envier.

Notre pronostic : Victoire d'Angoulême

Aurillac - Carcassonne

Le stade Aurillacois n'a plus le droit à l'erreur, tout proche de la zone de relégation la victoire est indispensable pour les Cantaliens. Face à eux, Carcassonne 10e de la compétition. Après la lourde défaite le week-end dernier contre Aix en Provence, Aurillac va devoir enchaîner les victoires s'ils veulent se maintenir cette saison. Carcassonne va chercher à confirmer sa victoire de la semaine dernière, pour relancer la machine.

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac point de bonus défensif pour Carcassonne

Colomiers - Provence rugby

Colomiers a eu chaud la semaine dernière contre Oyonnax, en s’imposant sur le score de 23 à 19. Il faudra montrer un tout autre visage pour l'emporter contre Aix en Provence, auteur d'une belle performance contre Aurillac le week-end dernier. Cependant, il n'y a pas de quoi s’inquiéter pour Colomiers qui reçoit à la maison le 12e du championnat.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers

Rouen - Mont de Marsan

Actuel relégable, Rouen a connu qu'une seule victoire sur ses cinq derniers matchs. Si les hommes de Richard Hill veulent sortir de la zone rouge, il faudra gagner contre le Stade Montois. Mont de Marsan aussi est en quête de victoire après la large défaite subit la journée précédente contre Béziers. Si Rouen veut gagner contre son adversaire, il faudra montrer autre chose que sur les 5 dernières rencontres.

Notre pronostic : Victoire de Mont de Marsan

Valence Romans - Béziers

Dernier du championnat avec seulement trois victoires Valence affronte Béziers. Actuellement, 9e de Pro D2, une victoire biterroise leur permettrait de continuer cette dynamique après la prestation de la semaine dernière contre Mont de Marsan. Pour confirmer, Béziers devra montrer le même style de jeu que sur le match précédent. Du côté de Valence Romans, une solide défense pourrait poser des problèmes à leurs adversaires.

Notre pronostic : Victoire de Béziers

Biarritz - Nevers

Dimanche dernier Nervers n'a pas pu jouer son match contre Angoulême à cause des rafales de vent. Cette fois-ci, ils se déplacent à Biarritz qui se trouve juste devant eux au classement général. Si Nevers remporte le match, ils seront à deux points de plus que leurs adversaires. Mais cela est loin d'être acquis, car le BO voudra se ressaisir après son match nul contre Grenoble.

Notre pronostic : Victoire et bonus offensif pour Biarritz

Montauban - Perpignan

Le leader du championnat va vouloir accentuer son avantage en défiant les Montalbanais, à Sapiac. Pour Montauban, il faudra se montrer très solide pour espérer la victoire dans cette rencontre. Perpignan a remporté le week-end dernier très largement son match contre Rouen. Après s'être incliné la semaine dernière contre Carcassonne, les Montalbanais vont vouloir se relancer rapidement.

Notre pronostic : Victoire pour Perpignan

