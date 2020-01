Soyaux-Angoulême - Perpignan

L’année 2020 de Pro D2 commencera fort avec une rencontre au sommet entre le SAXV et l’Usap. Sur une série de 4 victoires, les catalans, premiers du championnat auront la volonté de poursuivre leur belle lancée avec ce déplacement en Charente. De leur côté, au stade Chanzy, les hommes d’Adrien Buononato, actuellement 6èmes du classement vont tout faire pour rester accrocher à ce Top 6 décisif alors que les places vont être de plus en plus chères.

Quel est votre pronostic ? Sondage 549 vote(s) Soyaux-Angoulême Match nul Perpignan

Notre pronostic : Victoire de Perpignan, bonus défensif de Soyaux-Angoulême.

Aurillac - Grenoble

Le Stade Aurillacois, recevra Grenoble, actuel dauphin du championnat au stade Jean Alric. Au programme de vendredi soir, des joueurs aurillacois revanchards après s’être inclinés d’un petit point en fin d’année à Nevers mais qui auront surtout besoin de points pour s’éloigner de la zone rouge. Face à eux, des rouges et bleus sur courant alternatif depuis 5 matchs, qui souhaiteront confirmer leur victoire à domicile face au 3ème, Oyonnax, lors de la 15ème journée.

Quel est votre pronostic ? Sondage 490 vote(s) Aurillac Match nul Grenoble

Notre pronostic : Victoire de Grenoble.

Béziers - Nevers

Direction Béziers pour l’USON pour un match entre deux équipes séparées par seulement deux petits points au classement. Les jaunes et bleus, 8èmes et actuellement sur deux victoires consécutives, devront confirmer pour espérer grappiller quelques points dans la lutte au Top 6. Face à eux, l’ASBH, actuel 10ème du championnat et à seulement 2 points des places qualificatives aura à cœur de bien commencer l’année devant son public afin de pouvoir continuer à espérer.

Quel est votre pronostic ? Sondage 455 vote(s) Béziers Match nul Nevers

Notre pronostic : Victoire de Béziers.

Montauban - Valence-Romans

Pour ce match de deuxième partie de tableau, Montauban recevra au stade Sapiac, Valence-Romans, fraîchement promu et dernier du championnat. Les Sapiacains, qui restent sur 3 défaites de rang, voudront commencer de meilleure hospice cette deuxième partie de saison à la maison. En face, des damiers qui seront animés par un sentiment de réaction afin de confirmer leur victoire face au Stade Montois chez eux avant la fin de l’année.

Quel est votre pronostic ? Sondage 416 vote(s) Montauban Match nul Valence-Romans

Notre pronostic : Victoire de Montauban.

Oyonnax - Provence

Invaincus à domicile et actuels 3èmes du championnat avec 47 points après la moitié des rencontres disputées, retour à Charles-Mathon pour les hommes de Joe El Abd. Peu de doutes sur leur motivation à continuer leurs belles performances face à leur public. Ils seront opposés à Provence Rugby, 11ème du championnat, qui sera en quête de sa deuxième victoire à l’extérieur de la saison dans le but de rester sur les clous des autres concurrents.

Quel est votre pronostic ? Sondage 409 vote(s) Oyonnax Match nul Provence

Notre pronostic : Victoire avec bonus offensif de Oyonnax.

Rouen - Colomiers

Avant-derniers du championnat, les joueurs rouennais recevront les 4èmes, Colomiers, au stade Jean Mermoz. Une rencontre disputée, que les rouennais aborderont sous le même angle que la précédente rencontre gagnée à domicile face à Vannes avant de s’incliner à Provence Rugby mais de ramener le bonus défensif. Les columérins qui restent sur 4 victoires consécutives viendront avec des ambitions en Normandie afin de poursuivre leur bonne première partie de championnat.

Quel est votre pronostic ? Sondage 463 vote(s) Rouens Match nul Colomiers

Notre pronostic : Victoire de Colomiers, bonus défensif de Rouen.

Biarritz - Carcassonne

Rendez-vous au parc des sports Aguiléra pour l’US Carcassonne. Une rencontre importante pour le BO et l’USC, deux formations séparées d’un petit point et respectivement 5ème et 7ème du classement de Pro D2. Invaincus à domicile, les biarrots ont tout intérêt à ne pas laisser filer cette occasion de rester dans le wagon de tête. Les jaunes et noirs, quant à eux, savent qu’une victoire (et même un match nul) leur permettrait de dépasser le Biarritz Olympique, concurrent direct à la qualification.

Quel est votre pronostic ? Sondage 438 vote(s) Biarritz Match nul Carcassonne

Notre pronostic : Victoire de Biarritz.

Mont-de-Marsan - Vannes

Après trois défaites consécutives dont deux à l’extérieur, mission victoire pour les joueurs montois qui avec un succès gagneraient de précieux points et garderaient pourquoi pas espoir de s’octroyer une deuxième partie de saison placée sous le signe de la qualification. Ce sera sans compter sur le Rugby Club Vannes, 9ème du championnat et à seulement 2 points de la 6ème place qui aura la volonté de remporter son premier match à l’extérieur du championnat en clôture de cette 16ème journée de Pro D2.

Quel est votre pronostic ? Sondage 431 vote(s) Mont-de-Marsan Match nul Vannes

Notre pronostic : Victoire de Mont de Marsan, bonus défensif de Vannes.