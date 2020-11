Colomiers - Nevers

Une nouvelle fois dans son antre de Michel-Bendichou, Colomiers voudra renouer avec la victoire après un match nul frustrant face à Oyonnax. Le sixième du classement a l'occasion de se placer au pied du podium en attendant les rencontres de ses adversaires. Mais cela ne sera pas facile face à Nevers, une équipe toujours difficile à manier mais qui n'arrive pas à trouver de la constance depuis le début de la saison, alternant victoires et défaites. Le beau succès à domicile face à Carcassonne attend confirmation dans un stade où il est devenu très difficile de ramener quelque chose.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers.

Provence Rugby - Biarritz

Match de haut de tableau avec le quatrième qui va se rendre chez son poursuivant. Une rencontre qui promet avec des Provençaux qui retrouve leur stade de Maurice-David après deux dépalcement aux fortunes diverses, une défaite sans appel à Montauban puis une victoire in extremis à Valence Romans. En face, les Biarrots sortent d'une victoire certes mais la prestation rendue face à la lanterne rouge Soyaux-Angoulême ne doit pas avoir de quoi rassurer Nicolas Nadau et le reste du staff des Basques. Une belle réaction et une victoire à l'extérieur est attendue d'autant plus que Biarritz ne l'a jamais à Provence.

Notre pronostic : Victoire de Provence Rugby, bonus défensif pour Biarritz.

Oyonnax - Vannes

C’est le choc de cette journée entre le leader breton et son dauphin oyonnaxien. Et une fois n’est pas coutume, les deux équipes n’ont pas gagné leur précédente rencontre. Les Vannetais ont été surpris à domicile par Perpignan sur un drop à la dernière seconde tandis que le club de l’Ain a été tenu en échec, pour la première fois de la saison, en faisant match nul à Colomiers. Il s’agira donc de repartir de l’avant même si ce déplacement dans les Alpes est périlleux pour le RCV. En effet, Oyonnax carbure à Charles-Mathon et pourrait s'emparer du fauteuil de leader en cas de succès.

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax.

Soyaux-Angoulême - Valence Romans

Match de bas de tableau entre deux équipes qui n’ont gagné que trois matchs à elles deux. Toujours dans le dur malgré un état d’esprit encourageant montré à Biarritz, le SAXV voudrA enfin l’emporter à domicile, lui qui avait chuté face à des concurrents directs comme Rouen ou Carcassonne. Mais en face, Valence-Romans veut se relever de sa défaite cruelle (13-14) face à Provence Rugby. Consistants dans le jeu, les Damiers veulent trouver des certitudes. La saison passée, les Charentais s’étaient imposés d’une courte tête face aux Drômois (36-34) au terme d’un match spectaculaire. Si les deux équipes reproduisent le même spectacle, le match de la journée est ici.

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême, bonus défensif pour Valence Romans.

Carcassonne - Grenoble

Après la défaite du côté de Nevers (34-22), les hommes de Christian Labit reçoivent Grenoble à Albert-Domec avec la ferme intention d’enchaîner une deuxième victoire à domicile, après celle contre Colomiers (24-22). De son côté, le club isérois est en forme et reste sur deux succès de suite, contre Mont-de-Marsan et Rouen à domicile. Mais Grenoble cherche toujours une première victoire hors de ses bases cette saison. Les hommes de Stéphane Glas ont l'occasion de vaincre le signe indien, d'autant plus que la saison passée lors de la deuxième journée, ils l'avaient emporter à Domec (26-19).

Notre pronostic : Victoire de Grenoble, bonus défensif pour Carcassonne.

Montauban - Mont de Marsan

Après une lourde défaite à Béziers (36-9), Montauban est de retour sur sa pelouse de Sapiac face au quinzième du championnat, qui compte il est vrai encore trois matchs en retard. Les Vert et Noir voudront surfer sur la bonne dynamique à domicile avec trois victoires consécutives dont la dernière face à Aix-en-Provence. En face, les Landais ont un besoin impératif de points, eux qui ne comptent qu’une seule victoire cette saison lors de la toute première journée. Un succès remettrait les Jaune et Noir à hauteur de Rouen, premier non relégable. Un défaite les mettrait en grand danger.

Notre pronostic : Victoire de Montauban.

Perpignan - Aurillac

Match déséquilibré sur le papier entre le troisième et le dixième du championnat. Les Usapistes, forts de leur belle victoire à Vannes lors de la dernière journée, veulent enchaîner un nouveau succès pour conforter leur place sur le podium de Pro D2. La venue des Aurillacois est une belle occasion de laver l’affront subi face à Béziers à Aimé-Giral. Les Cantaliens arrivent eux en Catalogne décomplexés, sans obligation de résultat et forts d'un beau succès à domicile face aux Montois. Le match piège par excellence donc pour Perpignan qui devra se méfier des joueurs de Romeo Gontinéac et de leur fougue. En janvier dernier, Perpignan s'était imposé 38-15.

Notre pronostic : Victoire de Perpignan avec le bonus offensif.

Rouen - Béziers

Après trois défaites consécutives, les Rouennais ont un besoin impératif de points et quoi de mieux qu’une réception pour rebondir. En effet, la dernière victoire des Normands était à domicile lors d’un match abouti face à Valence-Romans (28-14). Cependant, gare aux Biterrois qui ont fait le plein de confiance en s’imposant largement à domicile face à Montauban jeudi dernier. Les Méditerranéens voudront faire la passe de trois pour conforter leur place dans le top 10, eux qui sont actuellement septièmes au classement. Le duel de la saison précédente avait été très serré avec une victoire de justesse des Biterrois 19-18.

Notre pronostic : Victoire de Béziers, bonus défensif pour Rouen.