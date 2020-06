"Marqué par la conjoncture, Oyonnax Rugby a mis en place un plan d’économie drastique visant à réduire ses charges structurelles mais doit également se contraindre à diminuer sa masse salariale, indique le club de l'Ain. De son côté, pour faire face à la crise financière, la DNACG avait préconisé à tous les clubs professionnels une baisse des salaires. La décision a donc été prise de réduire considérablement l’effectif 2020-2021 de notre club en passant de 41 à 36 contrats pro, mais ces mesures n’étant pas suffisantes, le club a récemment entamé des négociations avec ses salariés pour envisager une baisse des salaires. Après plusieurs réunions avec les différents acteurs, joueurs, staff et personnel administratif, les échanges ont permis de valider une baisse des salaires de 15 %. Les dirigeants du club se félicitent de cet accord et de l’effort consenti par l’ensemble des salariés qui font preuve d’une grande sensibilisation, ceci contribuera à préserver notre santé financière et aider notre entreprise à passer ce difficile épisode."