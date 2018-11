Pro D2 – Nevers : L’USON leader, tout sauf un hasard

Ils ne se sont pas cachés en début de saison, et l’ont répété avec franchise, les Neversois ambitionnent de se qualifier. Force est de constater que leur parcours jusqu’ici est en adéquation avec cet objectif, et que la première place actuelle n’est pas si anecdotique pour un club promu il y a un peu plus d’un an. La victoire à Aurillac ou encore les performances au Pré Fleuri face à Mont-de-Marsan et Oyonnax sont des révélateurs, au même titre que le fait d’avoir toujours su ramener des points en déplacement (mis à part à Vannes). Alors le fait de se rendre à Brive un concurrent avec un certain statut fera office d’examen de passage.

Des envies d’attaquer, un danger constant

Première au classement, l’USON a clairement annoncé la couleur en termes d’ambitions de jeu puisqu’elle possède la troisième attaque en nombre d’essais marqués (22). C’est aussi la formation qui casse le plus souvent la ligne et les plaquages, et à côté de ça elle possède la meilleure défense en nombre de points encaissés, comme en témoigne la moyenne de 90% de plaquages réussis. Et avec 93 pénalités concédées depuis le début de saison, c’est le deuxième meilleur bilan du championnat ce qui démontre des qualités du point de vue de la discipline. Ces statistiques montrent la large palette de la formation de Xavier Pemeja.

Avec Zac Guildford, l’USON tient son leader

Cette équipe s’appuie également sur des leaders, à l’image de la recrue phare de l’intersaison, Zac Guildford. "Je pense que le plan de jeu que nous essayons de mettre en place est basé sur l’attaque. Il est un peu différent des autres équipes et je pense que cela peut marcher dans un championnat plus physique où il faut aller tout droit (rires)", confie le Néo-Zélandais. "L’état d’esprit de l’équipe est bon. Nous avons tous un but commun. Je vois les talents dans l’équipe et je m’attends à ce que nous essayons de gagner la compétition mais il faut prendre un match à la fois", poursuit un ambitieux Champion du Monde 2011.

Pro D2 - Zac Guildford (Nevers) contre BiarritzEurosport

Le trois-quarts fait partie de ces revanchards qui se voient en plus offrir une seconde chance dans la Nièvre, un facteur qui a son importance. En allant chercher des joueurs au parcours parfois tumultueux, le président Régis Dumange compte sur leur orgueil. Et en cinq matches, Guildford a marqué deux essais et a déjà réalisé 14 offloads, contribuant à mettre ses troupes dans l’avancée. Lui qui veut prouver que ses vieux démons, liés à l’alcoolisme, sont derrière lui. Alors qu’il pratique notamment des séances d’acupuncture, le All Black semble effectivement être un homme bien différent que celui que l’on avait connu à Clermont…

Josaia Raisuqe, dans l’avancée permanente

Parmi les autres revanchards, comment ne pas citer un certain Josaia Raisuqe, sorti du contexte parisien où il avait été mis à pied après une affaire d’agression sexuelle. Le Fidjien a trouvé un contexte qui lui convient et il est actuellement le meilleur marqueur d’essais de la division (6), et par la même occasion il est celui qui porte le plus le ballon et le meilleur franchisseur. On peut également citer Nasoni Naqiri ou encore Loïc Le Gal dans cette capacité à faire avancer, et Frédéric Urruty quand il s’agit d’organiser, pour démontrer une fois de plus que Nevers possède des cartes lui permettant de se mêler à la bataille.