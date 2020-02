Grenoble - Biarritz

L'un des chocs de cette 22e journée de Pro D2 dans la course aux phases finales, le 3e accueille le 6e. Au stade des Alpes, Grenoble va devoir s'employer pour garder sa place sur le podium du championnat. Lors des 5 dernières rencontres, les Isérois se sont imposés à 3 reprises dont une victoire à Béziers. Mais surtout cette équipe est intraitable dans son antre depuis la défaite contre Colomiers lors du premier match à domicile de la saison. D'autant plus que Biarritz n'y arrive pas à l'extérieur avec seulement 2 victoires cette saison. Les Basques restent sur une défaite à domicile face à Perpignan. Ce match ressemble déjà à une affiche de phases finales.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3661 vote(s) Grenoble Match nul Biarritz

Notre pronostic : Victoire de Grenoble

Provence Rugby - Aurillac

Seulement 6 points entre Provence et Aurillac, les deux équipes sont toujours dans la course au maintien. Dans cette confrontation, aucune des deux équipes n'a gagné à l'extérieur depuis 2013. Et l'état de forme semble être du côté d'Aix-en-Provence avec une série de 2 victoires consécutives pour la bande à Fabien Cibray. Mais cette saison, l'équipe de la Côte d'Azur a perdu à trois reprises à domicile, preuve avec laquelle, le Stade Aurillacois peut croire en sa bonne étoile. En revanche, l'équipe de Roméo Gontinéac n'a pas gagné un seul match hors de ses bases cette saison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3419 vote(s) Provence Rugby Match nul Aurillac

Notre pronostic : Victoire de Provence Rugby, bonus défensif pour Aurillac

Béziers - Mont-de-Marsan

Le choc de milieu de tableau avec seulement 3 points séparent ces deux équipes. Lors des trois dernières rencontres au Stade Raoul-Barrière, Béziers s'est incliné à deux reprises contre Grenoble et Nevers. Et l'ASBH est dans une période compliquée notamment après une série de 4 défaites consécutives. Mais en face, Mont-de-Marsan ne s'en sort pas à l'extérieur avec deux victoires en 10 rencontres. Le Stade Montois pourrait rentrer dans la danse à la course aux phases finales en cas de victoire alors que Béziers se relancerait.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3407 vote(s) Béziers Match nul Mont de Marsan

Notre pronostic : Victoire de Béziers, bonus défensif pour Mont-de-Marsan

Carcassonne - Montauban

Le Stade Albert-Doumec va accueillir Montauban pour cette 22e journée. Le 10e affronte le 13e mais lors du match aller, Carcassonne avait réussi à s'imposer à Sapiac. Et l'USC n'a pas perdu à domicile depuis fin août dernier contre Grenoble, une statistique qui confirme la réussite à domicile des coéquipiers de Gilles Bosch. D'autant plus que Montauban n'a gagné qu'à seulement 2 reprises loin de ses terres et la bande à Jean Bouilhou reste sur 3 défaites lors des 5 derniers matchs. La victoire est primordiale pour ces deux écuries de Pro D2.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3216 vote(s) Carcassonne Match nul Montauban

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne

Perpignan - Rouen

L'une des rencontres les plus déséquilibrées de cette journée de championnat, le 2e accueille le 15e. L'USAP a plus du double de points au classement sur Rouen et les objectifs sont distinctement différents pour les deux équipes. Perpignan cherchera à retrouver sa place de leader et à domicile, les Catalans sont invincibles avec aucune défaite et notamment 7 points de bonus offensif. Mais Rouen reste sur un exploit à Oyonnax avec une victoire à la dernière minute et une défaite à domicile contre Soyaux-Angoulême.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3170 vote(s) Perpignan Match nul Rouen

Notre pronostic : Victoire et bonus offensif pour Perpignan

Vannes - Valence Romans

La lanterne rouge se déplace sur le terrain de Vannes et les deux équipes ne sont pas dans un grand état de forme. Valence-Romans reste sur une série de 5 défaites consécutives et surtout une seule victoire lors des 10 dernières rencontres en Pro D2. En déplacement, les Drômois n'y arrivent pas cette saison avec aucune victoire mais tout en prenant 3 bonus défensifs. Vannes reste sur 2 défaites consécutives dont une à domicile face à Biarritz. Mais les Vannetais ont besoin de points pour encore espérer aux phases finales.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3094 vote(s) Vannes Match nul Valence-Romans

Notre pronostic : Victoire de Vannes

Colomiers - Oyonnax

Le leader du classement, depuis 3 journées, reçoit le 4e au classement dans un choc du haut de tableau. Lors des 3 derniers affrontements entre ces deux équipes, Oyonnax est invaincu mais désormais Colomiers a changé de statut et se maintient sur le poduim du championnat. Les Columérins restent sur une défaite contre Mont-de-Marsan mais avant celle-ci, la bande à Julien Sarraute tenait une série de 9 victoires consécutives. Colomiers est intraitable cette saison à domicile avec une seule défaite, quand Oyonnax a gagné 3 fois hors de ses bases. La rencontre s'annonce serrée entre ces deux cadors.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3491 vote(s) Colomiers Match nul Oyonnax

Notre pronostic : Victoire de Colomiers, bonus défensif pour Oyonnax

Soyaux Angoulême - Nevers

Les deux équipes jouent la course aux phases finales et elles vont s'affronter dans une rencontre plus qu'importante. Nevers pourrait consolider sa place dans le Top 6 en cas de nouvelle victoire à l'extérieur ce dimanche. Après 4 succès en dehors de ses terres, les coéquipiers de Zack Henry pourraient profiter de la dernière victoire pour continuer sa montée en puissance. Mais Soyaux-Angoulême reste sur 2 victoires consécutives dont une victoire à l'extérieur.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3396 vote(s) Soyaux-Angoulême Match nul Nevers

Notre pronostic : Victoire de Nevers, bonus défensif pour Soyaux-Angoulême

Par Bastien Rodrigues