Nevers confirme son retour au premier plan ! Le club de la Nièvre s’impose 27-18 devant Grenoble. Grâce à un énorme match en conquête et dans le jeu au sol, les Bourguignons stoppent la série victorieuse de 4 succès des Isérois. Et l’USON s’installe à nouveau parmi les places qualificatives pour les phases finales.

Nevers gagne le bras de fer

Comme un symbole. A la 79e minute, le pack bourguignon renverse à nouveau celui de Grenoble. La mêlée de l’USON a mis au supplice celle du FCG ce dimanche et cette énième pénalité dans ce secteur de jeu vient officialiser le succès des joueurs de Xavier Péméja, 27-18. Face à l’une des locomotives de Pro D2, le club bourguignon s’est offert une prestation de haute-voltige. Avec le choix clair de prendre son adversaire dans le secteur de la conquête. Dès la 2e minute, Nevers obtient une première pénalité en mêlée, la joue en touche. Et marque sur groupé pénétrant avec Elliot sur celle-ci (4e). Les Bourguignons s’appuient sur le vent pour renvoyer les Isérois dans leur camp.

Sur un bon alignement en touche pour contrarier les joueurs du FCG. Et sur une énorme domination en mêlée pour capitaliser. Après un essai de filou d’un excellent Joris Cazenave à la baguette, Nevers s’échappe (12-3, 21e). Puis creuse encore l’écart par deux nouvelles pénalités de Henry, suite à l’énorme effort de son paquet d’avants (18-3 à la mi-temps). Grenoble est bousculé en conquête et n’arrive pas à s’offrir des munitions pour gêner cette équipe nivernaise. Les Bourguignons sont parfaitement lancés dans cette partie mais les Grenoblois ont débarqué dans la Nièvre avec un banc XXL et l’USON se méfie du retour isérois dans cette partie.

Grenoble réagit, l’USON s’accroche et tient bon

En effet, dans le deuxième acte les Isérois finissent par breaker l’hermétique défense bourguignonne. Avec l’apport de Taufa notamment, toujours prompt à casser la ligne adverse. Junior Rasoela en force puis Lucas Dupont en coin marquent deux essais pour le FCG (59e puis 74e). Mais les Bourguignons s’accrochent comme des morts de faim à ce succès qui se dessine. Ils appuient encore dans le secteur de la mêlée fermée pour permettre à Zack Henry de réussir un sixième coup de patte sur sept tentés. Et Nevers remporte le bras de fer avec une victoire 27-18. La meilleure équipe à l’extérieur repart à vide du stade du Pré-Fleuri, douchée par l’enthousiasme des hommes de la Nièvre.

Conséquence au classement, Grenoble glisse légèrement vers la 3e place à deux longueurs des deux autres locomotives, Perpignan et Colomiers. En revanche, très bonne opération pour Nevers qui conserve sa 5e place au classement à l’issue de cette 19e journée, malgré les victoires de ses concurrents Biarritz et Vannes. Pour le club bourguignon, il était capital de s’imposer face à Grenoble avant de se déplacer à 3 reprises sur les 4 matchs du prochain bloc. Pour le club isérois, il faudra enclencher à nouveau la marche avant dans celui-ci. Avec un alléchant Grenoble – USAP qui se profile pour la reprise, jeudi 13 février prochain.