Demain commencera l'édition 2019-2020 du championnat de Pro D2. Une première journée qui lancera officiellement, dans un premier temps, une saison historique pour des clubs comme Valence-Romans ou Rouen puis dans un second temps, un objectif de montée pour des formations comme Perpignan ou encore Grenoble. Voici les pronos de Rugbyrama.

Perpignan - Béziers

Sa saison en Top 14 n'est plus qu'un mauvais souvenir. Avec l’arrivée de joueurs comme Chouly et Tilsley la couleur est clairement annoncée, Perpignan ne fera pas de figuration en Pro D2. Son stade Aimé-Giral devrait à nouveau devenir une forteresse imprenable. Béziers, longtemps dans le top 6 la saison dernière s'est retrouvé huitième à son plus grand désarrois à quelques journées de la fin. Avec une quinzaine de joueurs prolongés pour six nouvelles recrues, le staff biterrois a décidé de faire confiance à son groupe pour cette nouvelle aventure. La logique devrait être respectée.

Notre pronostic : Victoire de Perpignan

Carcassonne - Vannes

La très belle saison de Vannes l'année dernière laisse présager le meilleur pour la rentrée. Mais la tâche en sera pas facile au stade Albert-Domec de Carcassonne qui n'a connu la défaite qu'à deux reprises sur la dernière édition, face à Oyonnax 13-21 et Montauban 5-20. Pour espérer faire mieux qu'une quatrième place, Vannes devra venir prendre des points chez tous ses concurrents. D'autant qu'il faut se rappeler le début de saison raté de ces derniers en 2018, trois défaites et un nul en cinq rencontres.

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne, bonus défensif de Vannes

Montauban - Rouen

Avec des matchs amicaux plutôt convaincants, Montauban ne devra pas prendre ce match à la légère pour débuter au mieux la saison. À l'instar de l’autre promu, Valence-Romans, Rouen commencera par un déplacement compliqué face à un habitué du haut niveau. La fougue et l'envie de ne pas jouer le petit poucet en championnat devrait donner du fil à retordre aux Montalbanais. Les hommes de Dubois devraient néanmoins faire le boulot pour se défaire des Nordistes.

Notre pronostic : Victoire de Montauban avec bonus offensif

Mont-de-Marsan - Provence Rugby

Défait en barrage par Vannes en fin de saison dernière (50 à 10), Mont-de-Marsan devra faire au moins aussi bien que sa dernière rentrée (5 victoires et un nul en six matchs) pour espérer accrocher une nouvelle fois sa place au top 6. Provence Rugby devra faire fort pour rééditer la performance de janvier dernier à Mont-de-Marsan, victoire 16-20 (seule victoire à l'extérieure avec celle de Massy).

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan, bonus défensif pour Provence Rugby

Nevers - Soyaux Angoulême

En fin de saison dernière, Nevers était à deux doigts de rater le Top 6 en raison d'une fin d'année délicate (huit défaites et un un nul en onze matchs). Pourtant durant la saison régulière, certains ne se gênaient pas pour annoncer le club comme la grosse surprise à la victoire finale (à raison). Le destin en aura voulu autrement. De son côté, Soyaux-Angoulême, neuvième au classement général, aura vécu un championnat en dents de scie, alternant le bon, le très bon et le moyen. Sur ce match on devrait assister à un match plutôt équilibré entre deux formations qui devraient lutter pour octroyer une place au top 6.

Notre Pronostic : Victoire de Nevers, bonus défensif pour Soyaux Angoulême

Oyonnax - Valence-Romans

Notre Pronostic : Victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour Valence-Romans

Grenoble - Colomiers

Après une saison compliquée en Top 14, Grenoble tentera de se refaire une santé en Pro D2 afin de retrouver directement le plus haut niveau français dès la prochaine édition. La déception du match de barrage face à Brive lui servira surement de leçon, chaque rencontre est différente. À l'instar des autres écuries du championnat, Colomiers est conscient qu'avec 60 points, le retour en Fédérale 1 est possible. Tous les points à prendre à l'extérieur sont cruciaux.

Notre Pronostic : Victoire de Grenoble

Aurillac - Biarritz

L'objectif d'atteindre une place qualificative est clairement annoncée par l'entraîneur aurillacois, Thierry Peuchlestrade. Mais face à lui, Biarritz aura à cœur d'entamer la saison de la meilleure des manières pour s'éviter les regrets de l'année précédente avec une fin de saison en fanfare (7e). Avec très peu de changements dans son effectif (huit arrivées pour dix départs) Aurillac veut miser sur la continuité et son centre de formation. Avec l'arrivée de joueurs d'expérience comme le troisième ligne Leroy Houston (UBB) ou encore le pilier Yvan Watremez (MHR) Biarritz semble disposer d'un effectif plus épais et tailler pour jouer les premiers rôles en Pro D2.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz, bonus défensif pour Aurillac.