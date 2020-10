Béziers - Oyonnax

Match à enjeu au stade Raoul-Barrière. Les Biterrois restent sur un match à Valence Romans arraché in extremis 25-25. Actuellement huitième, Béziers à l'occasion de remonter dans un classement très serré. Mais l'ASBH va devoir faire tomber la seule équipe encore invaicnue dans ce championnat, Oyonnax. Avec cinq victoires en cinq matchs, les Oyonnaxiens ne sont que troisièmes, la faute au Covid-19 qui a forcé le report de deux matchs. Mais pour leur retour à la compétition, les Oyomen ont fait forte impression en disposant facilement d'Aurillac (46-17). Mais Oyonnax n'a plus gagné à Béziers depuis le 8 décembre 2012 (33-28).

Quel est votre pronostic ? Sondage 854 vote(s) Béziers Match nul Oyonnax

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour Béziers

Montauban - Soyaux-Angoulême

Encore un match de la peur pour Soyaux-Angoulême avec cette fois-ci un déplacement à Montauban. C'est tout simplement l'affiche entre les deux derniers du championnat actuellement. Mais pour Montauban, le classement est un peu tronqué, les Tarn-et-Garonnais n'ayant disputés que cinq matchs sur les sept journées déjà joués. Les joueurs de Sapiac se sont montrés valeureux à Perpignan, en ne laissant le bonus offensif à leur adversaires qu'à cinq minutes de la fin et on prouvé face à Biarritz qu'ils avaient du caractère chez eux. Pour Soyaux-Angoulême, la situation est critique après une nouvelle défaite à domicile face à Carcassonne. Une réaction est donc obligatoire pour éviter d'être accroché encore plus à cette position de lanterne rouge.

Quel est votre pronostic ? Sondage 784 vote(s) Montauban Match nul Soyaux-Angoulême

Notre pronostic : Victoire de Montauban

Rouen - Valence Romans

Affiche entre ceux que l'ont pourrait encore considérer comme les promus de ce championnat malgré une demi saison déjà disputée la saison passée. Pour Rouen, il s'agit de sortir du ventre mou du classement et de confirmer après un bon match nul à Provence Rugby, un déplacement qui aurait même valu une victoire. Si les Rouennais l'emportent, il reviendrai à hauteur de leurs adversaires du jour. Mais Valence Romans est bien lancé dans sa saison et à prouver qu'il ne lâchait rien à l'extérieur, en témoigne le point de bonus défensif pris à Grenoble. Les Rouennais sont prévenus, s'il veulent renoveler leur victoire de la saison passée (21-17), il faudra sortir un match costaud.

Quel est votre pronostic ? Sondage 751 vote(s) Rouen Match nul Valence Romans

Notre pronostic : Victoire de Rouen, bonus défensif pour Valence Romans

Carcassonne - Provence Rugby

Les Carcassonnais ont l'occasion d'enchaîner enfin deux victoires d'affilée après la belle performance à Soyaux-Angoulême. Mais les hommes de Christian Labit espèrent aussi une première victoire à Albert-Domec cette saison, ce qui pourrait faire du bien au collectif audois. En face, Provence Rugby a échappé de peu à la correctionnelle, à domicile face à Rouen. Un match nul au allure de défaite que les Provençaux voudront effacer. Mais ces derniers n'ont encore jamais gagner à Carcassonne, échouant souvent de très peu. Le 15 novembre 2019, ils s'étaient inclinés 19-10.

Quel est votre pronostic ? Sondage 755 vote(s) Carcassonne Match nul Provence Rugby

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne

Nevers - Vannes

Match qui promet entre le sixième et le deuxième du championnat. Fort de six succès consécutifs, le RC Vannes voudra enchaîner pour pourquoi pas prendre la première place du championnat, l'Usap ayant son match de week-end à Colomiers reporté. Mais ce match sera délicat avec un déplacement au stade du Pré Fleuri de Nevers, où il n'est jamais évident de s'imposer. Mais ces derniers ont du mal à installer une dynamique positive, avec en exemple la défaite à domicile face à Perpignan. Avec une victoire, Nevers passerait quatrième, Biarritz et Colomiers ne jouant pas.

Quel est votre pronostic ? Sondage 766 vote(s) Nevers Match nul Vannes

Notre pronostic : Victoire de Nevers

Grenoble - Mont de Marsan

Grenoble va-t-il enfin se dépêtrer du ventre mou de ce championnat ? Après sept journées, les Isérois ne pointent qu'à la dixième place du classement avec un bilan très mitigé de deux victoires, un match nul et quatre défaites. Grenoble doit donc frapper un grand coup avec la réception de Mont de Marsan. Les Montois, en manque de compétition à cause de la pandémie de Covid-19, sortent d'une défaite à domicile face à Nevers (16-26). Face à Grenoble, les Landais pourront voir où ilen sont au niveau de l'état de forme.

Quel est votre pronostic ? Sondage 710 vote(s) Grenoble Match nul Mont de Marsan

Notre pronostic : Victoire de Grenoble