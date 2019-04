Oyonnax - Brive :

Le match au sommet du pro D2. Brive sort d'une victoire facile face à une équipe rajeunie de Carcassonne, tandis qu'Oyonnax revient d'une déconvenue à Provence Rugby. A deux matches des phases finales les deux équipes partagent le fauteuil de leader, menacé par Bayonne, six points derrière. Les deux premiers au classement sont qualifiés d'office pour les demi-finales, ce qui risque de rendre cette rencontre intéressante avant l'ultime match de la saison régulière.

Est ce que l'Aviron Bayonnais arrivera à subtiliser la deuxième place à l'un des deux premiers ?

Notre pronostic : Victoire de Oyonnax, bonus défensif pour Brive

Aurillac - Biarritz :

Biarritz a dit adieu à la qualification suite à sa défaite contre Colomiers à domicile. Ce résultat fait suite à une fin de saison qui se terminait en fanfare avec une place dans les six premiers qui s'ouvrait. Aujourd'hui les Biarrots sont dans le ventre mou du championnat. Aurillac c'est une autre histoire. Avec 59 points, les Cantaliens ne sont pas sauvés d'une possible relégation. En effet, ils ne sont qu'à 4 points devant Bourg-en-Bresse.

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac, bonus défensif Biarritz

Bayonne - Massy :

C'est le match pour se relancer. Bayonne est sur une série de trois défaites consécutives face à Vannes, Biarritz et Soyaux Angoulême. Une bien mauvaise façon de se préparer aux phases finales et à une éventuelle montée en Top 14. Massy n'a plus rien à jouer et est condamné à évoluer en Fédérale 1 la saison prochaine.

Notre pronostic : Victoire de Bayonne avec bonus offensif

Béziers - Vannes :

Béziers, septième, n'a plus son destin entre les mains. Les Bitérrois sont obligés d'espérer un faux pas des équipes du top 6. Battre Vannes leur permettrait de croire à la qualification pendant la dernière journée. Mais ce ne sera pas une mince à faire face au 5e qui est sur une série de de six victoires et une fin de saison incroyable.

Notre pronostic : Match nul

Carcassonne - Provence Rugby :

C'est le match sans véritable enjeu de cette journée. Carcassonne 11e reçoit Aix en Provence 10e. Les deux clubs ne sont pas mathématiquement sauvés de la relégation mais il faudra un terrible coup du sur pour voir une des deux équipes terminer 15e. Les Aixois sortent d'un match plein de courage et remporté devant Oyonnax 29-26 alors que Carcassonne avait décidé de faire tourner leur équipe à Brive, défaite 54-17. Ils vont ainsi retrouver toutes leurs forces vives pour cette rencontre.

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne, bonus défensif pour Provence Rugby

Mont-de-Marsan - Bourg-en-Bresse :

Il s'agit du dernier match pour Bourg en Bresse pour essayer de se sauver de la relégation en Fédérale 1. Ce ne sera pas une partie de plaisir à Mont-de-Marsan qui joue sa place dans un top 6 très disputé.

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan, bonus défensif pour Bourg-en-Bresse

Montauban - Nevers :

Nevers c'est cinq matches sans aucune victoire. Le déplacement à Montauban ne sera pas évident. La fin de saison est très délicate à gérer pour eux, d'autant plus qu'ils sont actuellement sixième. Le moindre faux pas risque d'être payé cash.

Montauban doit l'emporter pour s'éviter de prendre la place de Bourg-en-Bresse.

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Nevers

Colomiers - Soyaux Angoulême :

Après leur grosse performance il y a deux semaines à Biarritz, Colomiers s'est donné de l'air mais n'est pas encore sauvé. Ils n'ont que deux points d'avance sur Bourg-en-Bresse. Ils doivent donc confirmer ce week-end. Soyaux Angoulême peut encore espérer se qualifier mais ce déplacement à Colomiers et la réception d'Oyonnax risque d'être difficile à gérer.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers, bonus défensif pour Soyaux Angoulême