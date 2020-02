Biarritz – Perpignan

Le 5e reçoit le 3e dans ce match du haut de tableau. À Aguilera, le BO est encore invaincu et veut le rester le plus longtemps possible. Ils restent sur deux victoires consécutives dont la dernière à l'extérieur sur le terrain de Vannes (24-27). Perpignan connaît une petite baisse de régime depuis quelques semaines. Les joueurs catalans viennent de perdre deux de leurs trois derniers matchs.

Quel est votre pronostic ? Sondage 288 vote(s) Biarritz Match nul Perpignan

Notre pronostic : Victoire de Biarritz, bonus défensif pour Perpignan.

Aurillac – Vannes

Le club cantalien est proche de la zone rouge et doit absolument gagner pour éviter de voir Rouen passer devant. La dynamique est négative pour Aurillac qui vient de perdre quatre des cinq derniers matchs. Surtout, Aurillac aura en face une équipe de Vannes qui voudra s'imposer pour continuer d'espérer une qualification pour les phases finales du championnat et qui sera revancharde d'avoir perdu pour la première fois à domicile la semaine dernière contre Biarritz.

Quel est votre pronostic ? Sondage 245 vote(s) Aurillac Match nul Vannes

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac.

Mont-de-Marsan – Colomiers

Colomiers est irrésistible et vient d'enchaîner une neuvième victoire d'affilé la semaine dernière contre Nevers. Actuellement leader du championnat, les Hauts-Garonnais se déplacent chez une équipe en quête de confiance et qui semble aller mieux aux fils des sorties. Ils viennent de gagner trois des quatre derniers matchs disputés.

Quel est votre pronstic ? Sondage 243 vote(s) Mont-de-Marsan Match nul Colomiers

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan.

Nevers – Carcassonne

Installé dans le Top 6, synonyme de qualification aux phases finales, Nevers ne veut pas perdre de place au classement. Avec la défaite de la semaine passée à Colomiers, les Nivernais vont vouloir se reprendre face à Carcassonne. Surtout, ils ne voudront pas reproduire une entame de match aussi catastrophique que celle du week-end dernier. En face, les Audois se sont difficilement imposés face à Mont-de-Marsan et peinent à glaner des victoires à l'extérieur (2 victoires en 9 rencontres).

Quel est votre pronostic ? Sondage 221 vote(s) Nevers Match nul Carcassonne

Notre pronostic : Victoire de Nevers.

Rouen – Soyaux-Angoulême

En cas de victoire et de contre-performance d'Aurillac, Rouen pourrait sortir de la zone rouge. Une bonne motivation pour les hommes de Richard Hill, surtout après l'exploit de la semaine dernière et la victoire à Charles-Mathon contre Oyonnax. Les visiteurs ne viendront pas au stade Mermoz sans ambitions. Actuellement 8e et à 4 points d'une place qualificative en phases finales, Soyaux-Angoulême voudra réaliser une grosse performance pour mettre la pression sur ses adversaires direct au Top 6.

Quel est votre pronostic ? Sondage 221 vote(s) Rouen Match nul Angoulême

Notre pronostic : Victoire de Rouen, bonus défensif de Soyaux-Angoulême.

Valence-Romans – Provence Rugby

Distancé à onze longueurs du premier non-relégable Aurillac, Valence-Romans n'a plus vraiment le choix et doit rapidement capitaliser pour ne pas voir les derniers espoirs de maintien disparaître. Dans le ventre mou, Aix-en-Provence pourrait vivre sereinement la fin de saison en cas de victoire car actuellement, ils restent sur la menace d'une relégation avec sept petites longueurs de Rouen.

Quel est votre pronostic ? Sondage 205 vote(s) Valence-Romans Match nul Aix-en-Provence

Notre pronostic : Victoire de Valence-Romans, bonus défensif pour Provence Rugby.

Montauban – Grenoble

À Sapiac, Montauban n'est pas très souverain avec déjà trois défaites et un nul en neuf rencontres et vient de perdre trois des cinq derniers matchs disputés. Deuxième au classement, Grenoble pourrait profiter du déplacement de Colomiers pour prendre le fauteuil de leader surtout qu'à l'extérieur, le FCG en est à 50 % de victoires (5 victoires, 5 défaites).

Quel est votre pronostic ? Sondage 211 vote(s) Montauban Match nul Grenoble

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Grenoble.

Oyonnax – Béziers

Défait pour la première fois à domicile la semaine dernière par le promu Rouen, Oyonnax sera revanchard dimanche à Charles-Mathon. Les joueurs du Haut-Bugey doivent gagner pour ne pas laisser partir les deux premières places du classement. De son côté, Béziers est classé 11e et enchaîne les matchs peu convaincants. C'était le cas notamment dans la victoire de la semaine passée à domicile contre Aurillac.

Quel est votre pronostic ? Sondage 190 vote(s) Oyonnax Match nul Béziers

Notre pronostic : Victoire bonifiée d'Oyonnax.