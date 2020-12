Valence Romans - Oyonnax

Match déséquilibré à première vue entre les Rhodaniens qui n'arrivent plus du tout à gagner et qui sont quatorzièmes du championnat et les Oyomen, troisièmes et à six points de la première place. Mais ces derniers ont vécu une grosse déconvenue vendredi dernier en chutant à domicile face au leader vannetais justement. C'est avec un esprit conquérant et revanchard qu'Oyonnax va se déplacer chez son voisin drômois. De son côté, Valence Romans doit à tout prix stopper l'hémorragie et retrouver le goût de la victoire au plus vite au risque de se mettre dans une position inconfortable.

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour Valence Romans

Nevers - Biarritz

Rencontre indécise entre Neversois et Biarrots. Malgré une très bonne prestation jeudi dernier à Colomiers, les Nivernais se sont pas parvenus à ramener la victoire mais doivent ressortir le positif pour se défaire d'un BO très accrocheur et auteur d'un bon début de saison avec une quatrième place, et ce malgré deux match en retard. Les Basques enchaînent les matchs tendus à l'extérieur après le nul ramené de Provence Rugby (16-16). On peut certainement s'attendre à pareil scénario ce jeudi au Pré-Fleuri.

Notre pronostic : Victoire de Nevers

Aurillac - Carcassonne

Confrontation dans le ventre mou de ce championnat entre le douzième et le onzième. Un temps forteresse imprenable, Jean-Alric a un peu plus de mal à se défendre avec deux défaites à domicile pour les Cantalous. Mais la précédente rencontre face à Mont de Marsan a pu certainement donner des garanties aux Aurillacois qui ne devront pas se louper s'il veulent faire leur entrée dans le Top 10. En face, Carcassonne est très irrégulier et n'arrive pas à enclencher de dynamique positive. Gare cependant aux Audois qui ne sont pas maladroits hors de leur bases avec deux victoires à l'extérieur.

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac

Mont de Marsan - Rouen

Désormais lanterne rouge du championnat, les Landais n'ont pas le droit à l'erreur et doivent l’emporter sur leur pelouse pour pouvoir revenir dans la lutte pour le maintien. Malgré trois matchs en retard, les Montois sont dans le dur avec seulement une victoire depuis le début de la saison. En face, les Normands sont en quête d’un deuxième succès à l’extérieur après celui acquis à Soyaux-Angoulême. Pas idéalement placés avec un treizième place, les Rouennais veulent respirer et envisager l’avenir plus sereinement. L’année passée, les Montois l’avaient emporté 37-10. Un performance du même acabit est attendue au coeur des Landes.

Notre pronostic : Victoire de Mont de Marsan

Perpignan - Soyaux-Angoulême

Voilà une affiche qui paraît déséquilibrée entre le dauphin de cette Pro D2 et l’avant dernier. Mais le SAXV l'a enfin emporté le week-end dernier face à Valence Romans, sa deuxième victoire de la saison. Les Charentais ne vont pas vouloir s’arrêter en si bon chemin mais en face, c’est un cador du championnat qui se présente à eux. L’USAP reste sur une victoire bonifiée déjà à Aimé-Giral face à Aurillac. S’ils réitèrent cette performance, les Catalans mettraient la pression sur le leader Vannetais. Un autre faux pas comme celui connu face à Béziers semble interdit. Le dernier match entre ces deux équipes en terre catalane avait largement tourné en faveur des locaux (48-10).

Notre pronostic : Victoire de Perpignan avec le bonus offensif

Vannes - Montauban

Le leader est de retour à la Rabine après sa superbe performance réalisée à Oyonnax, qui était pourtant incaincu. Mais les Bretons n'ont pas oublié la défaite amère sur leur pelouse face à Perpignan. Victoire impérative pour continuer à truster la première place donc. Mais en face, c’est un Montauban libéré qui se présente et qui n'aura aucune intention à fermer le jeu. Fort d’un nouveau succès à Sapiac face à Mont de Marsan, un résultat positif des Montalbanais pourrait être le déclic d’un début de saison encore moyen. Pour l’anecdote, la dernière fois que Montauban s’est rendu à la Rabine, il l’avait emporté 28-27, c'était en novembre 2018.

Notre pronostic : Victoire de Vannes

Grenoble - Provence Rugby

En panne sèche à l’extérieur, Grenoble n’a d’autre choix que de se rassurer au stade des Alpes, forteresse imprenable, pour ne pas dire au revoir aux phases finales une bonne fois pour toute. Mais en face, Provence réalise un début de saison très intéressant et continue de s’appuyer sur un Florent Massip qui marche sur l'eau actuellement. Face à des Grenoblois dans le doute, le pied du buteur provençal pourrait faire la différence notamment face à celui de Jonathan Bousquet, le buteur grenoblois. Les deux hommes pourraient dicter le tempo de cette rencontre. Les Provençaux ne sont plus rendus à Grenoble depuis février 2012, ils s'étaient inclinés 39-9.

Notre pronostic : Victoire de Grenoble, bonus défensif pour Provence Rugby

Béziers - Colomiers

Match qui s'annonce palpitant en clôture de cette douzième journée entre le huitième et le cinquième. À Raoul-Barrière, les Biterrois restent sur un très beau succès 36-9 face à Montauban et avant cela, il y avait eu la victoire quelque peu suprenante à Perpignan. Mais les hommes de David Aucagne ont coincé à Rouen notamment à cause d'une indiscipline fatale en fin de match. Il faudra repartir de l'avant pour regarder vers le haut du classement où se trouve notamment Colomiers. Les Haut-Garonnais reste sur trois matchs sans défaite et espèrent bien poursuivre cette série et pourquoi pas se rapprocher grandement du podium en cas de succès.

Notre pronostic : Victoire de Béziers, bonus défensif pour Colomiers