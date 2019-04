Parfum de match couperet entre Mont-de-Marsan et Soyaux-Angoulême pour la clôture de la 27e journée. Les deux équipes peuvent viser une place en phases finales. Pour cela, Mont-de-Marsan doit assurer à domicile tandis que Soyaux-Angoulême a besoin de ramener des points de ses voyages. La tension palpable crée quelques approximations. Les Montois prennent le meilleur départ par le pied de Shingler et un essai en première main de Naituvi sur une combinaison après touche (10-3, 11e). Les Angoumoisins répliquent aussi par la patte de leur ouvreur gallois Jones puis sur une combinaison en touche.

Quand les Landais ont joué au centre du terrain après touche, les Charentais choisissent de jouer un côté fermé avec le pilier Joël Sclavi (10-11, 25e). Les deux équipes se neutralisent mais le Gallois Shingler permet à Mont-de-Marsan de repasser devant avant la pause grâce à son énorme coup de pompe (16-14).

Le poteau de Jones… et l’essai montois !

Les Angoumoisins mettent véritablement la main sur la partie dans le deuxième acte. Avec trois pénalités successives inscrites par Jones, notamment pendant le carton jaune de Naituvi. A la 63e minute et alors que le club charentais mène 16-23, l’ouvreur gallois a l’occasion d’écarter quasiment définitivement les Landais sur une pénalité longue distance. Sa frappe vient heurter le poteau, les Montois jouent la relance et marquent 90 mètres plus loin par Laterrade (23-23, 64e). Un coup de massue terrible sur la tête des Charentais qui ne s’en relèvent pas.

Comme Steven Shingler est impeccable dans ses tentatives (6/6 ce dimanche) le Stade Montois peut s’assurer une courte mais précieuse victoire (26-23) et rester bien calé dans la course aux phases finales. Le club landais occupe la 6e place, une longueur devant Béziers notamment. Plus loin et avec ce point de bonus frustrant, Soyaux-Angoulême revient seulement à hauteur de Biarritz à la 8e place. La bataille pour les places qualificatives pour les phases finales va encore rythmer les trois dernières rencontres de ce championnat.