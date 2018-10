Pro D2 - Massy s'offre une première victoire de prestige, Colomiers respire, Montauban se relance

Soyaux Angoulême - Vannes (42-12)

Dans leur stade Chanzy, les Angoumoisins ont fait parler leur puissance en mêlée pour mettre à mal les Vannetais. Grâce à l’avancée de son pack, le SA XV a pu construire un joli succès (42-12). Et bonifié de surcroit. Le score était pourtant serré à l’approche de l’heure de jeu (20-12, 56e), les débats se cantonnant à l’épreuve de force entre défenses bien organisées.

Le film du match

Mais ensuite, les joueurs de Julien Laïrle ont fait sauter le verrou adverse en compilant des essais par Sitauti, Bureitakiyaca et Ayesteran. Et des points au pied par le précieux Jones (80 % de réussite). Avec 4 essais inscrits contre aucun encaissé, Soyaux-Angoulême pouvait se satisfaire de ce succès à 5 points. Si personne n’en doutait véritablement, les Angoumoisins viennent de montrer qu’il faudra bien compter sur eux cette saison.

Vidéo - Les Angoumoisins ont fait parler leur puissance en mêlée pour mettre à mal les Vannetais 04:06

Carcassonne - Bayonne (22-10)

Ce choc du haut de tableau entre Carcassonne, quatrième, et Bayonne, cinquième, a tourné à l’avantage des Audois qui décrochent une quatrième victoire en quatre matchs à domicile (22-10). Menés à la mi-temps (6-7) après un essai basque inscrit par Bastien Fuster (17e) transformé par Tristan Tedder, les joueurs de Christian Labit ont pris pour la première fois les commandes du match à la 56e minute grâce à la botte de Gilles Bosch (12-10). Avec une touche défaillante et une grosse indiscipline dans ce deuxième acte, les Basques ont fini par craquer.

Le film du match

A 15 contre 14 après le jaune reçu par Pieter-Jan van Lill (68e), les Carcassonnais ont inscrit un essai en force par Maxime Castant, transformé par Bosch (22-10). Avec 24 points en huit journées, Carcassonne est l’équipe surprise de ce début de saison. Seuls bémols pour l’USC : la sortie sur blessure de son capitaine Andreï Ursache et le carton rouge de Zito (78e) pour un plaquage à l’épaule.

Vidéo - Carcassonne reçu 4/4 à domicile 02:50

Colomiers - Béziers (30-24)

Colomiers peut souffler. Les Columérins se sont imposés sur leur pelouse (30-24) face à Béziers, dans un match à rebondissement. Car le vent a causé bien des problèmes dans cette rencontre. Et l'équipe qui l'avait dans le dos, n'a jamais su en tirer partie. Bien au contraire. Obligé de jouer tous les ballons en première période, Colomiers a largement dominé les débats lors des 40 premières minutes avec deux essais (Browning 16e et Voretamaya 30e ). Au retour des vestiaires, les Columérins ont trouvé la faille sur un nouveau ballon porté avec un essai de pénalité. Avant le réveil de l'ASBH.

Le film du match

Le banc de touche a fait du bien à Béziers avec notamment les entrées de Trussardi et Suchier qui ont remis de l'ordre et de la vitesse dans le jeu des leurs. Les Héraultais ont signé trois essais dans les vingt dernières minutes (Rawaca 60e, Trussardi 64e et Meafua). Mais revenu à 6 pts, Béziers n'est pas parvenu à refaire son retard et repart bredouille. Colomiers pourra remercier Poët et son 100 % au pied dans ce match.

Vidéo - Colomiers peut souffler après sa victoire contre Béziers 02:34

Massy - Brive (30-19)

Le RCME a enfin décroché sa première victoire de la saison ! Pour ne rien gâcher à leur joie, les Essonniens ont fait tomber un cador du Pro D2, Brive, ancien pensionnaire de Top 14, qui s’est fait prendre dans le combat (30-19).

Le film du match

Un exploit obtenu alors que les Franciliens ont disputé les vingt dernières minutes de la rencontre à 14, suite à un carton rouge reçu par Halaifonua (63e). Ils avaient déjà construit leur succès grâce à des essais de Bordes (17e), Graaff (19e) et Bituniyata (43e) et à la réussite de leur arrière sud-africain au but. Coup d’arrêt pour Brive qui rentre bredouille de la région parisienne.

Montauban - Bourg-en-Bresse (37-19)

Montauban se relance avec un bonus contre Bourg-en-Bresse. Avec son XV de 23 ans de moyenne aligné en début de rencontre, personne ne donnait cher de la peau de Bourg-en-Bresse avant le déplacement à Sapiac. Le résultat final, une victoire bonifiée de Montauban (37-19), a des allures tout à fait trompeuses. Le promu collait encore au score à l’heure de jeu (20-19) grâce notamment à l’essai magnifique d’Andrzej Charlat (34eme) et au pied de l’ouvreur de 21 ans, Mathis Viard.

Le film du match

La jeunesse burgienne a commencé à fatiguer mais c’est un carton jaune infligé à Ioan Debrach (64eme) qui est le tournant de la rencontre. En supériorité, les Montalbanais ont passé deux essais par Jordan Rochier (68eme) et Jérôme Bosviel (70eme). L’ouvreur a ajouté 22 points au pied. Jeff Dubois et Pierre-Philippe Lafond seront évidemment heureux de cette victoire à cinq points. Ils ne manqueront sûrement pas de rappeler à leurs hommes leur prestation médiocre malgré la domination de leur mêlée, avec notamment un nombre trop important d’en-avants

Vidéo - Montauban se relance avec un bonus contre Bourg-en-Bresse 02:59

Biarritz - Aurillac (28-24)

Match plus que spectaculaire à Aguiléra, qui débouche sur une trentième victoire consécutive à domicile pour les Biarrots. Pourtant, ils se sont fait (très) peur. Alors que les Basques menaient largement à la pause (25-3), après les trois essais de Lazzarotto (16’), Elkington (35’) et Ravuetaki (39’), ils se sont éteints après la pause. Le bonus offensif était à portée, et ce sont finalement les Cantaliens qui empochent le bonus défensif, leur premier point à l’extérieur cette saison

Le film du match

Pour ce faire, les Aurillacois ont également marqué trois essais par Boisset (46’), Tuwai (53’) et Lohore (65’). Thierry Peuchlestrade a semble-t-il trouvé les mots pour faire réagir les siens, qui ont joué la gagne dans les 5 dernières minutes en ne tentant pas une ultime pénalité mais qui se sont heurtés à une très bonne défense.