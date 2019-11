C’est par un tweet posté hier, en début d’après-midi, que Jean-Baptiste Aldigé a indiqué que Asier Usarraga ne porterait plus le maillot du BO la saison prochaine. "C’est avec tristesse que nous nous résignons à voir partir Asier la saison prochaine vers l’Aviron bayonnais mais avec joie que nous lui souhaitons toute la réussite qu’il mérite dans cette nouvelle aventure. La différence économique entre un club jouant le Top 14 et soutenu par ses instances politiques locales et un club de Pro D2 qui se bat bien souvent seul pour sa survie est trop grande" expliquait-il.

Ce message, publié sur le réseau social, n’est d’ailleurs qu’une demi-surprise, puisque depuis maintenant quelques jours, des bruits faisaient état d’un possible départ du troisième ligne espagnol chez le voisin bayonnais. Dimanche après-midi, déjà, nous avions contacté Philippe Tayeb, président de l’Aviron, lequel nous avait répondu : "Il n’y a rien d’avancé. Son agent nous a juste dit que le garçon était partant et il l’a proposé à plusieurs clubs."

" Il n’y a rien de signé "

Quelques heures après l’annonce faite par Jean-Baptiste Aldigé, hier, nous avons de nouveau appelé Philippe Tayeb, qui assure n’avoir pas encore rencontré le joueur. "Son agent nous avait demandé si le profil pouvait nous intéresser explique le président du directoire de l’Aviron. Quand nous recrutons quelqu’un, nous avons du travail technique avec des vidéos en amont. Aujourd’hui, il y a apparemment eu des échanges et le joueur aurait dit qu’il serait partant. Tant mieux s’il le dit. Mais il n’y a rien de signé."

Joint par téléphone dans la soirée, le joueur, n’a pas répondu à notre sollicitation. Néanmoins, plusieurs sources internes au Biarritz olympique, nous ont indiqué ces derniers jours qu’Usarraga devrait bel et bien porter le maillot de l’Aviron bayonnais l’an prochain. Cette saison, l’international Espagnol a disputé douze rencontres de Pro D2 avec le BO (six titularisations) et a marqué deux essais.