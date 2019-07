Les deux nouveaux venus dans l'élite française, Valence Romans et Rouen Normandie se déplaceront pour la première journée. Le premier ira se frotter au demi finaliste de l'an dernier Oyonnax quand le second s'en ira combattre à Montauban. Grenoble entamera sa nouvelle aventure en Pro D2 par la réception de Colomiers aux ambitions raisonnables, faire mieux que l'année précédente et retrouver le milieu de tableau. C'est à la quatrième journée que Rouen et Valence Romans vont s'affronter dans le duel des promus. De belles affiches pour un Pro D2 qu'on espère aussi haletante que l'année passée.

Journée 1

Aurillac vs. Biarritz

Carcassonne vs. Vannes

Grenoble vs. Colomiers

Mont de Marsan vs. Aix en Provence

Montauban vs. Rouen

Nevers vs. Angouleme

Oyonnax vs. Valence

Perpignan vs. Beziers

Journée 2

Aix en Provence vs. Perpignan

Beziers vs. Valence

Biarritz vs. Vannes

Carcassonne vs. Grenoble

Colomiers vs. Mont de Marsan

Montauban vs. Angouleme

Oyonnax vs. Nevers

Rouen vs. Aurillac

Journée 3

Aix en Provence vs. Grenoble

Angouleme vs. Rouen

Aurillac vs. Beziers

Mont de Marsan vs. Carcassonne

Nevers vs. Biarritz

Perpignan vs. Colomiers

Valence vs. Montauban

Vannes vs. Oyonnax

Journée 4

Beziers vs. Aix en Provence

Carcassonne vs. Perpignan

Colomiers vs. Angouleme

Grenoble vs. Aurillac

Montauban vs. Nevers

Rouen vs. Valence

Vannes vs. Mont de Marsan

Biarritz vs. Oyonnax

Journée 5

Aix en Provence vs. Vannes

Angouleme vs. Biarritz

Aurillac vs. Montauban

Mont de Marsan vs. Grenoble

Nevers vs. Beziers

Oyonnax vs. Colomiers

Rouen vs. Perpignan

Valence vs. Carcassonne

Journée 6

Beziers vs. Oyonnax

Biarritz vs. Mont de Marsan

Carcassonne vs. Nevers

Colomiers vs. Rouen

Grenoble vs. Valence

Montauban vs. Aix en Provence

Perpignan vs. Angouleme

Vannes vs. Aurillac

Journée 7

Aix en Provence vs. Colomiers

Angouleme vs. Grenoble

Aurillac vs. Perpignan

Beziers vs. Rouen

Mont de Marsan vs. Montauban

Nevers vs. Vannes

Oyonnax vs. Carcassonne

Valence vs. Biarritz

Journée 8

Aix en Provence vs. Oyonnax

Angouleme vs. Aurillac

Biarritz vs. Beziers

Colomiers vs. Valence

Grenoble vs. Nevers

Montauban vs. Vannes

Perpignan vs. Mont de Marsan

Rouen vs. Carcassonne

Journée 9

Aurillac vs. Aix en Provence

Beziers vs. Colomiers

Carcassonne vs. Biarritz

Mont de Marsan vs. Rouen

Nevers vs. Perpignan

Oyonnax vs. Montauban

Valence vs. Angouleme

Vannes vs. Grenoble

Journée 10

Aix en Provence vs. Nevers

Angouleme vs. Mont de Marsan

Colomiers vs. Carcassonne

Grenoble vs. Beziers

Montauban vs. Biarritz

Perpignan vs. Vannes

Rouen vs. Oyonnax

Valence vs. Aurillac

Journée 11

Aurillac vs. Mont de Marsan

Beziers vs. Angouleme

Biarritz vs. Rouen

Carcassonne vs. Aix en Provence

Grenoble vs. Montauban

Nevers vs. Valence

Oyonnax vs. Perpignan

Vannes vs. Colomiers

Journée 12

Angouleme vs. Oyonnax

Biarritz vs. Aix en Provence

Colomiers vs. Aurillac

Mont de Marsan vs. Beziers

Montauban vs. Carcassonne

Rouen vs. Nevers

Valence vs. Vannes

Perpignan vs. Grenoble

Journée 13

Aix en Provence vs. Valence

Beziers vs. Montauban

Carcassonne vs. Aurillac

Grenoble vs. Rouen

Nevers vs. Colomiers

Oyonnax vs. Mont de Marsan

Perpignan vs. Biarritz

Vannes vs. Angouleme

Journée 14

Angouleme vs. Aix en Provence

Aurillac vs. Oyonnax

Beziers vs. Carcassonne

Biarritz vs. Grenoble

Mont de Marsan vs. Nevers

Montauban vs. Colomiers

Rouen vs. Vannes

Valence vs. Perpignan

Journée 15

Aix en Provence vs. Rouen

Carcassonne vs. Angouleme

Colomiers vs. Biarritz

Grenoble vs. Oyonnax

Nevers vs. Aurillac

Perpignan vs. Montauban

Valence vs. Mont de Marsan

Vannes vs. Beziers

Journée 16

Angouleme vs. Perpignan

Aurillac vs. Grenoble

Beziers vs. Nevers

Biarritz vs. Carcassonne

Mont de Marsan vs. Vannes

Montauban vs. Valence

Oyonnax vs. Aix en Provence

Rouen vs. Colomiers

Journée 17

Aix en Provence vs. Mont de Marsan

Biarritz vs. Montauban

Carcassonne vs. Oyonnax

Colomiers vs. Beziers

Grenoble vs. Angouleme

Perpignan vs. Aurillac

Valence vs. Rouen

Vannes vs. Nevers

Journée 18

Angouleme vs. Montauban

Aurillac vs. Rouen

Beziers vs. Grenoble

Carcassonne vs. Valence

Colomiers vs. Vannes

Mont de Marsan vs. Perpignan

Nevers vs. Aix en Provence

Oyonnax vs. Biarritz

Journée 19

Biarritz vs. Angouleme

Mont de Marsan vs. Aurillac

Montauban vs. Oyonnax

Nevers vs. Grenoble

Perpignan vs. Carcassonne

Rouen vs. Beziers

Valence vs. Colomiers

Vannes vs. Aix en Provence

Journée 20

Aix en Provence vs. Montauban

Angouleme vs. Valence

Beziers vs. Aurillac

Carcassonne vs. Mont de Marsan

Colomiers vs. Nevers

Grenoble vs. Perpignan

Oyonnax vs. Rouen

Vannes vs. Biarritz

Journée 21

Aurillac vs. Vannes

Biarritz vs. Perpignan

Mont de Marsan vs. Colomiers

Montauban vs. Grenoble

Nevers vs. Carcassonne

Oyonnax vs. Beziers

Rouen vs. Angouleme

Valence vs. Aix en Provence

Journée 22

Aix en Provence vs. Aurillac

Angouleme vs. Nevers

Beziers vs. Mont de Marsan

Carcassonne vs. Montauban

Colomiers vs. Oyonnax

Grenoble vs. Biarritz

Perpignan vs. Rouen

Vannes vs. Valence

Journée 23

Angouleme vs. Vannes

Aurillac vs. Carcassonne

Biarritz vs. Nevers

Colomiers vs. Aix en Provence

Montauban vs. Perpignan

Oyonnax vs. Grenoble

Rouen vs. Mont de Marsan

Valence vs. Beziers

Journée 24

Aix en Provence vs. Angouleme

Aurillac vs. Colomiers

Beziers vs. Biarritz

Grenoble vs. Carcassonne

Mont de Marsan vs. Valence

Nevers vs. Rouen

Perpignan vs. Oyonnax

Vannes vs. Montauban

Journée 25

Angouleme vs. Beziers

Biarritz vs. Valence

Carcassonne vs. Colomiers

Grenoble vs. Vannes

Montauban vs. Mont de Marsan

Oyonnax vs. Aurillac

Perpignan vs. Nevers

Rouen vs. Aix en Provence

Journée 26

Aix en Provence vs. Carcassonne

Aurillac vs. Angouleme

Beziers vs. Perpignan

Colomiers vs. Montauban

Mont de Marsan vs. Biarritz

Nevers vs. Oyonnax

Valence vs. Grenoble

Vannes vs. Rouen

Journée 27

Angouleme vs. Colomiers

Biarritz vs. Aurillac

Carcassonne vs. Beziers

Grenoble vs. Aix en Provence

Nevers vs. Mont de Marsan

Oyonnax vs. Vannes

Perpignan vs. Valence

Rouen vs. Montauban

Journée 28

Aix en Provence vs. Biarritz

Aurillac vs. Nevers

Colomiers vs. Perpignan

Mont de Marsan vs. Angouleme

Montauban vs. Beziers

Rouen vs. Grenoble

Valence vs. Oyonnax

Vannes vs. Carcassonne

Journée 29

Aurillac vs. Valence

Beziers vs. Vannes

Biarritz vs. Colomiers

Carcassonne vs. Rouen

Nevers vs. Montauban

Oyonnax vs. Angouleme

Perpignan vs. Aix en Provence

Grenoble vs. Mont de Marsan

Journée 30

Aix en Provence vs. Beziers

Angouleme vs. Carcassonne

Colomiers vs. Grenoble

Mont de Marsan vs. Oyonnax

Montauban vs. Aurillac

Rouen vs. Biarritz

Valence vs. Nevers

Vannes vs. Perpignan

Barrages

22, 23 ou 24 mai 2020

Demi-finales

29, 30 et 31 mai 2020

Finale

6 ou 7 juin 2020

Top 14 Access Match

12, 13 et 14 juin 2020